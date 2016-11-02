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货币新闻 | 2016年 11月 2日 星期三 08:58 BJT

国际油市：油价连续第四日下跌，API数据显示美国原油库存大增

布兰特原油 下跌0.22美元至47.92美元，上交易日触及一个月低位47.72美元，之后收报48.14。

API报告通常是在美国能源资料协会(EIA)公布官方库存数据的前一天出炉。EIA报告则被认为更加可信。

API的统计基础是会员自愿提供的数据，EIA的样本数则更大。交易员表示，如果政府数据证实库存大增，油价可能会下跌。

路透周二在API公布库存报告之前所做的调查显示，受访分析师平均估计10月28日止当周原油库存增加约100万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/戴素萍 审校 王丽鑫/王颖)

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