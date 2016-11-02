中国国企：新改革要求出资人变管企业为“管资本”，不让国资流失是底线--报载

路透北京11月2日 - 人民日报周三发表人民时评称，新一轮国企改革，要求出资人变“管企业”为“管资本”，强化出资人监督，而不让国有资产流失是国企改革的底线。

时评指出，强化出资人监督不是让出资人对国企事无巨细地都盯着，而是要瞄准“企业财务、重大决策、大额投资”等关键环节，把住大方向。

“新一轮国企改革‘奔着问题去’，首先要解决的问题就是如何完善体制机制，使监督真正强起来。”时评称。

监督强起来，监事会要化虚为实。监督强起来，国资监管机构作为出资人代表就必须切实负起责来。监事会和股东会、董事会、经理层一样，理应在企业运行中实实在在地发挥作用。强化监督，要有所为有所不为，那些直接管理企业日常事务的职能将继续做减法。 监督不缺位、不越位，还有必要划清边界。哪些职能是出资人履行监督的分内之事？哪些事项有影响企业自主经营之嫌？不妨通过监管权力清单和责任清单加以明确，让企业心里有数，出资方有规可循。

为了强化出资人监督，防止国有资产流失，国务院国资委最近宣布新设三个监督局，建立三大监督平台，充分发挥监事会作用。这是制度建设迈出的一大步，将筑牢国有资产保值增值的又一道防线，也是出资人机构履职定位的一次重大转身。 一直以来，对国有资产的监督不能说不重视。但是，监督手段单一、监督力度不足、监督体系不完善，影响着国有资产的安全运行。