中国国企：新改革要求出资人变管企业为“管资本”，不让国资流失是底线--报载

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月2日 - 人民日报周三发表人民时评称，新一轮国企改革，要求出资人变“管企业”为“管资本”，强化出资人监督，而不让国有资产流失是国企改革的底线。
时评指出，强化出资人监督不是让出资人对国企事无巨细地都盯着，而是要瞄准“企业财务、重大决策、大额投资”等关键环节，把住大方向。
“新一轮国企改革‘奔着问题去’，首先要解决的问题就是如何完善体制机制，使监督真正强起来。”时评称。
监督强起来，监事会要化虚为实。监督强起来，国资监管机构作为出资人代表就必须切实负起责来。监事会和股东会、董事会、经理层一样，理应在企业运行中实实在在地发挥作用。强化监督，要有所为有所不为，那些直接管理企业日常事务的职能将继续做减法。 监督不缺位、不越位，还有必要划清边界。哪些职能是出资人履行监督的分内之事？哪些事项有影响企业自主经营之嫌？不妨通过监管权力清单和责任清单加以明确，让企业心里有数，出资方有规可循。
为了强化出资人监督，防止国有资产流失，国务院国资委最近宣布新设三个监督局，建立三大监督平台，充分发挥监事会作用。这是制度建设迈出的一大步，将筑牢国有资产保值增值的又一道防线，也是出资人机构履职定位的一次重大转身。 一直以来，对国有资产的监督不能说不重视。但是，监督手段单一、监督力度不足、监督体系不完善，影响着国有资产的安全运行。
有的地方，对国有资产的监督主要就是偶尔审查下账目、查阅些文件，浮于表面。有的外派监事会成了安排人的机构，属于虚职、闲职，没事干、不干事。有的企业内部，监督力量在履职中受到本企业领导制约，不敢监督，难以形成有效的制衡。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。