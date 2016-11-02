《路透晚报》--11月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--两岸关系：台湾政局变化改变不了九二共识的历史事实和核心隐含--习近平

中国国家主席习近平称，台湾政局变化改变不了九二共识的历史事实和核心隐含，承认不承认体现一个中国原则的九二共识是关系到认定两岸是一个国家还是两个国家的根本问题，“在这个大是大非问题上，我们的立场不可能有丝毫模糊和松动。”

--中国经济：建绿色生态导向农业补贴制度，划定并严守生态保护红线--习近平

习近平称，要建立以绿色生态为导向的农业补贴制度，确保国家粮食安全和农民收入稳定增长前提下坚持稳妥推进、渐进调整；要划定并严守生态保护红线，按照山水林田湖系统保护的思路，实现一条红线管控重要生态空间，形成生态保护红线全国“一张图”。

--中国外贸：四季度下行压力仍大，出口回稳向好进口低位运行--商务部

中国商务部发布报告称，当前中国外贸发展面临的形势依然复杂严峻，再加上去年同期基数偏高，预计四季度进出口下行压力依然较大；出口受圣诞、元旦等假期集中出货带动，有望继续保持回稳向好，进口增速总体预计仍将在低位运行。

--中国财政：今年中央预算将调整，增值税中央增收1,780亿元全部返地方

中国财政部副部长刘昆向十二届全国人大常委会作了关于提请审议2016年中央预算调整方案草案的议案的说明，今年中央预算将调整，增值税中央增收1,780亿元人民币全部返地方。此次调整全国财政预算收支总额、重点支出规模及赤字不变，中央和地方预算仅在收支结构上有一些变化。

--中国经济：要让实体经济获得社会平均投资回报率，并培育新动能--人民日报

中国江苏长江产业经济研究院院长刘志彪称，让实体经济获得社会平均投资回报率，让创新能力强的优秀企业获得超额经济回报，是社会能够拥有更多优质金融资产的基础。而平抑“资产荒”带来的资产价格膨胀，比较好的办法是增加优质金融资产供给。

--中国国企：新改革要求出资人变管企业为“管资本”，不让国资流失是底线--报载

人民日报发表人民时评称，新一轮国企改革，要求出资人变“管企业”为“管资本”，强化出资人监督，而不让国有资产流失是国企改革的底线。

--中国经济：僵尸企业成经济“肿瘤”，需用市场机制、经济法律手段处置--官员

中国工信部产业政策司副司长辛仁周在人民日报撰文称，僵尸企业已经成为中国经济运行中不得不割除的“肿瘤”，需要综合运用市场机制、经济手段和法律手段对僵尸企业进行处置。

--中德关系：希望德国重启爱思强并购案安全审查“仅是个例”--中国商务部

就德国日前撤销批准中国企业收购爱思强(Aixtron AG)、并重启安全调查一案，中国商务部表示，希望德方重启审查“仅是个例”，不代表德国改变其经济政策，因为这一举措不利于中德双向投资的发展和经贸合作大局。

--中国经济：前三季度完成铁路固定资产投资5,423亿元，同比增长10.3%--铁总

中国铁路总公司称，今年前三季度，全国铁路固定资产投资完成5,423亿元人民币，同比增长10.3%。全年铁路建设所需资金已全部落实，可以确保铁路建设对资金的需求，确保完成固定资产投资8,000亿的既定目标。

--中国房地产：10月30城新建商品住宅成交面积环比减少8%，同比增11.2%--易居

中国上海易居房地产研究院发布报告称，受政策管控影响，其监测的30个典型城市新建商品住宅成交面积为2,223万平方米，环比减少8.0%，同比增长11.2%。

【金融】

--中国金融：国有大行第三季业绩趋稳不良率略降，拨备覆盖率滑向红线显隐忧

中国五大国有商业银行三季报显示，五大行当季净利润增速呈稳中微升态势，其中有三家大行的不良贷款率环比略降，显示资产质量压力边际改善的迹象。

--香港金融：股东只求短线回报，有损银行长远发展和声誉--金管局总裁

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖撰文指出，近年一些只求短线回报的资产管理公司和对冲基金向银行施压，使他们只着眼于短期的最大利润，有损银行长远的发展和声誉。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行1,200亿元逆回购，两周来首现单日净回笼

中国央行公开市场今日共进行1,200亿元逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼350亿元，为最近两周以来首现。

--路透调查：中国11月资金利率有续涨压力，债市预期仍显乐观

2016年第11期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行11月维持基准利率和准备金率不变。中国经济运行稳中向好，供给侧改革及结构调整取得积极进展，然资产泡沫和经济金融风险不容忽视，中国央行货币政策年内料继续保持中性稳健，降息降准概率不高。

--中国货币市场：可交换债退款助缓资金面，公开市场净回笼暂影响不大

中国银行间市场早盘资金面趋松，隔夜、七天回购利率均下行。交易员称，大行隔夜融出较为充分，凤凰传媒可交换债发行结束，未中签资金也逐步退款到帐，市场流动性整体好转，公开市场转为单日净回笼未产生明显压力。

--中国债市动态：一级新债需求向好二级暂平稳，资金转松但震荡格局仍难破

中国银行间债市现券收益率波动有限。交易员表示，央行公开市场两周来首日转为净回笼，但无碍月初资金面进一步转松格局，不过现券二级变化并不算大，整体依旧未脱震荡格局，惟一级国债和国开新债结果显示需求仍稳中向好。

--新债招标：中国一年和10年新发国债共获得43.3亿元追加认购

中国财政部公告显示，上午招标新发行的一年期固息国债，中标利率为2.10%，低于2.15%的预测均值，并获得26.7亿元人民币的追加认购，最终发行量216.7亿元。同时招标的10年期新发国债中标利率为2.70%，市场预测均值为2.71%；获得16.6亿元追加认购，最终发行量276.6亿元。

--新债招标：中国国开行30年固息债中标利率3.50%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的30年期固息债，中标利率为3.50%，投标倍数3.20倍。

--中国货币市场：411家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模89,879亿

中国泸州龙马潭农村商业银行、浙江桐乡农村商业银行最新公布今年同业存单发行计划，至此，不包括上海自贸区同业存单，已有411家银行公布发行计划，累计规模89,878.6亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价放量上行，但反弹空间料受限且易跌难升

人民币兑美元即期早盘随中间价放量走升，但升幅较盘初有所收窄。交易员称，美国大选不确定性拉低美元指数至近两周低点，助力缓解人民币下行压力，但市场反应相对较慢，逢低购汇仍偏多，大行亦不时提供美元流动性，短期汇价反弹空间料因此受限。

--离岸人民币：香港投资者有意趁低吸纳人民币产品，对债券更感兴趣--调查

渣打集团旗下渣打香港发表的调查显示，虽然近一年人民币汇率波动，但香港投资者持有人民币产品的状况变动不大，且有意趁低吸纳人民币投资产品，当中对人民币债券更感兴趣。

--中马关系：马来西亚或将研究人民币/马币交叉货币市场框架--央行官员

马来西亚央行一名官员表示，该国或将研究人民币-马币交叉货币市场框架。马来西亚正在寻求促进人民币在该国市场的使用。

--中国外汇：预计人民币兑美元年底贬至6.8，升值动力和贬值压力并存--专家

香港恒生银行高级经济师姚少华称，预计今年年底人民币兑美元在岸现货价格约为6.8元，明年底贬至6.9元。未来人民币升值动力和贬值压力并存。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，恒大系清仓梅雁吉祥打击举牌概念股

中国股市沪综指收跌。分析师指出，隔夜美元指数再现大幅调整，市场避险情绪升温。今日大盘低开低走，恒大系清仓梅雁吉祥的消息则对举牌概念股形成打击，带动大盘震荡回落。

--路透专访：广发证券将扩大国际版图，海外收入占比明显提高--高层

中国大型券商--广发证券高层指出，中国公司和居民全球化资产配置将给国内投行带来巨大机遇，未来广发证券将以香港子公司广发香港为核心，打造海外业务统一平台，公司国际化业务收入占比将会有明显提高。

--中国证券：证监会继续支持证券基金经营机构积极稳妥地开展国际化经营

中国证监会表示，将始终坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，继续支持证券基金经营机构积极稳妥地开展国际化经营，集中力量做大做强主业，增强核心竞争力，全面提升合规内控和风险管理水平。

--中港个股：东航成国产大飞机C919首家用户，首飞一年内启动买卖商谈

中国三大航空公司之一的东方航空公告称，东航已与中国商用飞机有限公司签署框架协议，东航成为后者生产的国内大型客机C919的首家用户，在C919首飞一年内启动五架飞机的买卖商谈。

--中国个股：绿地控股拟参建马来西亚吉隆坡大马城及周边高速公路

中国大型房企--绿地控股拟赴马来西亚首都吉隆坡造城修路。公司宣布其已签署合作备忘录，计划参与吉隆坡大马城项目及周边高速公路项目的投资开发和基建施工。

--中港个股：中国中铁及中铁建联合体获马来西亚铁路项目，金额约145亿元

由中国中铁、中国铁建及中国交建三家组成的联合体近日中标马来西亚南部铁路项目，项目合同金额为89亿林吉特（约折合144.69亿元人民币）。

--中国能源：中海壳牌获得政府批准增资，惠炼二期化工项目正式交割

中国海洋石油有限公司、荷兰皇家壳牌公司联合发布消息称，中海壳牌石油化工有限公司已获得所有必要的政府审批，增资重组并自11月1日起从中国海油正式接收在建的乙烯裂解装置和其它衍生品生产装置等化工资产。自此，该项目由合资公司中海壳牌拥有和运营。

--欧洲个股：瑞士信贷中国合资企业瑞信方正证券展开在岸经纪服务

瑞士信贷在中国的合资公司瑞信方正证券从周三起将开始为在岸和国外投资者提供经纪服务。

--中国个股：王府井拟斥资约54亿元收购控股股东资产，解决同业竞争问题

中国百货零售企业--王府井公布重大资产重组预案，公司拟以支付现金并承接债务的方式向控股股东王府井国际购买其持有的贝尔蒙特香港有限公司100%股权，交易价格为53.73亿元人民币。交易完成后，上市公司控股股东解决同业竞争问题的承诺将得以兑现。

--香港个股：中国圣牧获伊利股份入股及提出强制性收购要约

中国液体奶供应商--中国圣牧有机奶业有限公司称，该公司获得伊利股份入股及提出强制性收购要约，涉资高至114亿港元。

--香港个股：信德联手陆家嘴集团开发浦东前滩商业项目，总投资60亿元人民币

从事地产发展、酒店及经营港澳客运业务的信德集团宣布，与上海陆家嘴（集团）有限公司共同投得一幅位于上海浦东前滩的土地，并将发展为一综合商业项目，预计总投资约60亿元人民币。

--LME年会：中国铜贸易商终端客户认为今年铜需求低迷，明年会更差

铜贸易企业Arc Resources执行长Stephen Huang告诉路透，该公司在中国终端客户的铜消费量今年表现疲弱，预计明年会更差。 (完) (整理 张喜良; 审校 杨淑祯)