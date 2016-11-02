中国个股：王府井拟斥资约54亿元收购控股股东资产，解决同业竞争问题

路透北京11月2日 - 中国百货零售企业--王府井 周二晚间公布重大资产重组预案，公司拟以支付现金并承接债务的方式向控股股东王府井国际购买其持有的贝尔蒙特香港有限公司100%股权，交易价格为53.73亿元人民币。交易完成后，上市公司控股股东解决同业竞争问题的承诺将得以兑现。

公告并显示，公司拟承接的债务金额，为贝尔蒙特股权交割日王府井国际对中国进出口银行尚未结清的贷款本金余额，合计约为21.75亿元；公司拟支付的现金对价，为交易总对价减去所承接的债务。

不过王府井同时称，本次交易不涉及发行股份，交易完成后控股股东和实际控制人均不会发生变化，所以此次交易不构成借壳上市。

“通过本次重组，实现将标的公司注入王府井，纳入王府井合并范围，解决了上市公司与王府井国际之间的同业竞争问题。”王府井表示。

公告并称，本次交易有助于推动王府井与标的公司在零售方面的协同发展，提升上市公司经营规模、盈利能力和核心竞争力，有助于弥补王府井在贵州区域的经营业务空白。

公告同时提到，重组后上市公司的资产负债率上升、流动比率和速动比率下降，但仍处于安全水平。此外，由于同一控制下企业合并会计处理的影响，本次重组后上市公司合 并净资产、每股净资产较重组前有所下降。

本次重组尚需获得北京市国资委和国家发改委等政府部门的授权和批准。

由于公司在披露重大资产重组方案后，上海证券交易所需对重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌。