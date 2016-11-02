《中国报摘》--其他报纸重要消息11月2日

**上海证券报**

--中国证监会副主席方星海表示，期货行业应深刻理解脱贫攻坚形势，把握脱贫战略内涵，围绕“精准”二字做文章。 据悉，中期协还将引导期货公司结合专业及自身特点开展扶贫工作，配合证监会期货部建立健全扶贫工作评价体系。

**证券时报**

--统计发现，三季度22家A股上市银行以非标投资为主的应收款项类投资总规模环比收缩约1,100亿元人民币，这也是自2014年第三季度以来，该科目首次出现总规模季度环比减少的情况。

--记者获悉，中保投资日前与建设银行 在北京签署全面战略合作协议，双方将在同业投资、委外业务、共同发起设立产业投资基金等转型业务方面开展深度合作，预计合作规模将超1,000亿。

**每日经济新闻**

--重庆钢铁 发布关于筹划重大资产重组延期复牌的公告，称拟注入整合剥离后的渝富集团100%股权，鉴于重组所涉及资产规模较大、方案论证复杂、且为重大无先例事项，申请其A股自11月2日开市起继续停牌。

**人民日报**

--由中保投资发起的中国首只燃气产业发展基金--中保投中燃（深圳）清洁能源发展基金，和中国首只直接投向建材产业的保险投资基金--中保投中国建材产业发展基金近日相继设立，成为保险资金服务实体经济的最新案例。(完)