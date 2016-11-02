台湾债市：105/11R券发行前交易殖利率下跌，美大选变数吸引避险买盘

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月2日 - 台湾指标10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周三盘初连续第三日走跌。交易员称，美国总统民主党候选人希拉里民调意外落后，美股下挫，台股也不振，令台债连三日下跌。
交易员表示，近日空单回补之外，又有新的空单进场。但连番利多令台债殖利率走跌，令空头顿失依靠，进场回补力道颇强，殖利率下跌走得又急又快。
〞盘势倒也不是转成乐观，只是对美国选举这个议题，有避险需要，所以空单就有压力，〞一位大型证券商交易员表示。
另外一位大型银行交易员则表示，因美国选举变数颇多，市场近期可能波动甚大，震荡幅度料加大。此外，美国联邦储备理事会在本地时间周四上午将公布利率决定，也令市场观望。
本地时间9:51，10年券105/11R 发行前交易殖利率跌3.86基点至0.9214%，成交115.5亿台币；至于台股加权指数 则跌1.03%。
交易员预估，今天105/11增额券发行前交易殖利率交投区间将介在0.90-0.94%。
美国公债价格周二上涨。围绕下周美国总统大选的不确定性打击投资者人气，股市跌至7月以来最低水平，增加了对避险公债的需求。指标10年期公债 价格收高4/32，收益率报1.83%。
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