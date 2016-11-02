中国个股：绿地控股拟参建马来西亚吉隆坡大马城及周边高速公路

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月2日 - 中国大型房企--绿地控股 拟赴马来西亚首都吉隆坡造城修路。公司周二稍晚宣布，当日其已签署合作备忘录，计划参与吉隆坡大马城项目及周边高速公路项目的投资开发和基建施工。
公司新闻稿称，大马城是目前吉隆坡中心区域单一最大、未开发的完整地块，建成后将成为吉隆坡最重要的交通枢纽和集金融、商业、文化、旅游、高级住宅于一体的国际经济中心。其中，绿地拟投资开发项目占地约303亩，规划总建筑面积约160万平方米，规划建设服务式公寓、办公、商业和酒店等业态。
本次绿地拟参建的吉隆坡周边高速公路项目连接及贯穿周边区域，公司拟凭借旗下基建产业平台及资源，承接该项目的施工建设。
绿地控股董事长、总裁张玉良表示，绿地始终关注并寻求“一带一路”战略中的发展机遇，稳步提升海外基建业务的规模及影响力。未来绿地将加强与“一带一路”沿线国家政府和企业界的交流与合作，并且以马来西亚为基地深度开发东盟市场。
绿地控股周二收报9.11元，过去一个月累计微跌0.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。