中国个股：绿地控股拟参建马来西亚吉隆坡大马城及周边高速公路

路透上海11月2日 - 中国大型房企--绿地控股 拟赴马来西亚首都吉隆坡造城修路。公司周二稍晚宣布，当日其已签署合作备忘录，计划参与吉隆坡大马城项目及周边高速公路项目的投资开发和基建施工。

公司新闻稿称，大马城是目前吉隆坡中心区域单一最大、未开发的完整地块，建成后将成为吉隆坡最重要的交通枢纽和集金融、商业、文化、旅游、高级住宅于一体的国际经济中心。其中，绿地拟投资开发项目占地约303亩，规划总建筑面积约160万平方米，规划建设服务式公寓、办公、商业和酒店等业态。

本次绿地拟参建的吉隆坡周边高速公路项目连接及贯穿周边区域，公司拟凭借旗下基建产业平台及资源，承接该项目的施工建设。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，绿地始终关注并寻求“一带一路”战略中的发展机遇，稳步提升海外基建业务的规模及影响力。未来绿地将加强与“一带一路”沿线国家政府和企业界的交流与合作，并且以马来西亚为基地深度开发东盟市场。