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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--11月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段    预估值        前值
    11月3日(四)
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)               9月    逆差17.0     逆差20.1
                       进口                                       --          持平
                       出口                                       --          持平
    0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)            10月        --          52.0
    0645 瑞士消费者信心指数                         第四季        --          负15
    0900 意大利失业率                                  9月      11.4%        11.4%
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                     10月       52.4         52.6
    1000 欧元区失业率                                  9月      10.0%        10.1%
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           10月        --        44,324
    1200 英国央行利率决定                         　  11月      0.25%        0.25% 
                量化宽松规模(亿英镑)                            4,350        4,350
                货币政策委员会(MPC)投票结果                     0-9-0        0-9-0
                                                                   (升息-不变-降息)
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           10月29日当周     25.8         25.8 
                 四周均值(万人)                                   --          25.3
                 续请失业金人数(万人)           10月22日当周    204.4        203.9 
    1230 美国单位劳工成本                         第三季初值    +1.3%        +4.3%
             非农业生产率                                       +2.0%        -0.6%
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       10月终值       --          54.8
                   综合PMI                                        --          54.9
    1400 美国工厂订单(较前月)                          9月      +0.2%        +0.2%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --          持平
             耐久财(耐用品)订单(较前月)           9月修正值       --         -0.1% 
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --         +0.2% 
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         +0.7% 
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         -1.2%
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数            10月       56.0         57.1
                                 企业活动分项指数                59.7         60.3
                                 就业分项指数                     --          57.2
                                 新订单分项指数                   --          60.0
                                 投入物价分项指数                 --          54.0
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --     买超7,736
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --       买超853 


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    11月2日(三)
    0030 澳洲建筑许可                                  9月      -8.7%      -3.0% 
             民间住宅建筑许可                                   +2.3%        --  
    0500 日本消费者信心指数                           10月       42.3        -- 
    0700 英国Nationwide房屋价格(较前月)               10月       持平      +0.2% 
                               (较上年同期)                     +4.6%      +5.0% 
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  10月      50.9        51.4 
    0850 法国Markit制造业PMI                          10月      51.8        51.3
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                      10月      55.0        55.1  
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)             10月   减少1.3     减少0.1  
             未经季节调整失业人数(万人)                          254         256       
             经季节调整失业率                                   6.0%        6.1% 
             经季节调整失业人数(万人)                          266.2         -- 
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    10月终值      53.5        53.3 
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     10月      52.6        51.8  
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周     486.2         -- 
                抵押贷款再融资指数                            2,088.0        --  
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                10月  增加14.7    增加16.5
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       10月     719.3         --  
    1800 美联储联邦基金利率                            --   0.25-0.5%   0.25-0.5% 
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                         10月    3,751.7        --  
    2230 澳洲AIG服务业指数                            10月      50.5         -- 
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 张荻)

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