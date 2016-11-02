主要国家经济指标预测--11月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月3日(四) 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差17.0 逆差20.1 进口 -- 持平 出口 -- 持平 0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 52.0 0645 瑞士消费者信心指数 第四季 -- 负15 0900 意大利失业率 9月 11.4% 11.4% 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 52.4 52.6 1000 欧元区失业率 9月 10.0% 10.1% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 10月 -- 44,324 1200 英国央行利率决定 11月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月29日当周 25.8 25.8 四周均值(万人) -- 25.3 续请失业金人数(万人) 10月22日当周 204.4 203.9 1230 美国单位劳工成本 第三季初值 +1.3% +4.3% 非农业生产率 +2.0% -0.6% 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 54.8 综合PMI -- 54.9 1400 美国工厂订单(较前月) 9月 +0.2% +0.2% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- 持平 耐久财(耐用品)订单(较前月) 9月修正值 -- -0.1% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +0.7% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -1.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 56.0 57.1 企业活动分项指数 59.7 60.3 就业分项指数 -- 57.2 新订单分项指数 -- 60.0 投入物价分项指数 -- 54.0 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,736 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超853 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月2日(三) 0030 澳洲建筑许可 9月 -8.7% -3.0% 民间住宅建筑许可 +2.3% -- 0500 日本消费者信心指数 10月 42.3 -- 0700 英国Nationwide房屋价格(较前月) 10月 持平 +0.2% (较上年同期) +4.6% +5.0% 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 50.9 51.4 0850 法国Markit制造业PMI 10月 51.8 51.3 0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 55.0 55.1 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 减少1.3 减少0.1 未经季节调整失业人数(万人) 254 256 经季节调整失业率 6.0% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) 266.2 -- 0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 53.5 53.3 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 52.6 51.8 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 486.2 -- 抵押贷款再融资指数 2,088.0 -- 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 10月 增加14.7 增加16.5 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 10月 719.3 -- 1800 美联储联邦基金利率 -- 0.25-0.5% 0.25-0.5% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 10月 3,751.7 -- 2230 澳洲AIG服务业指数 10月 50.5 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 张荻)