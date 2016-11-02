香港个股：中国圣牧获伊利股份入股及提出强制性收购要约，今早复牌

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月2日 - 中国液体奶供应商--中国圣牧有机奶业有限公司 周三称，该公司获得伊利股份 入股及提出强制性收购要约，涉资高至114亿港元，其股份今早将恢复交易。
据公告，伊利按每股2.25港元向圣牧部分现有个人及机构股东收购共约23.51亿股或37%的股份，涉资52.9亿港元，并以每股2.25港元要约价向圣牧其余股东提出强制性收购，涉资高至61.1亿港元。
由于包括董事长姚同山、总裁武建邺在内的几名董事、管理层以及个人股东将保留其全部或部分持股，因此要约已将此部分共约26.7%股份排除在外，因此伊利最多将持有圣牧73.3%的股份。
要约价较圣牧10月24日停牌前收市价2.43港元，折让7.4%。圣牧将于今早复牌。
伊利通过其于香港成立之全资附属公司（即要约人）进行本次收购。圣牧表示，要约人有意物色上游供应来源，并据此就于中国生产乳品达致该公司与伊利之协同效益，因此，要约人拟继续经营圣牧之现有主要业务。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。