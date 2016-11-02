香港个股：中国圣牧获伊利股份入股及提出强制性收购要约，今早复牌

路透香港11月2日 - 中国液体奶供应商--中国圣牧有机奶业有限公司 周三称，该公司获得伊利股份 入股及提出强制性收购要约，涉资高至114亿港元，其股份今早将恢复交易。

据公告，伊利按每股2.25港元向圣牧部分现有个人及机构股东收购共约23.51亿股或37%的股份，涉资52.9亿港元，并以每股2.25港元要约价向圣牧其余股东提出强制性收购，涉资高至61.1亿港元。

由于包括董事长姚同山、总裁武建邺在内的几名董事、管理层以及个人股东将保留其全部或部分持股，因此要约已将此部分共约26.7%股份排除在外，因此伊利最多将持有圣牧73.3%的股份。

要约价较圣牧10月24日停牌前收市价2.43港元，折让7.4%。圣牧将于今早复牌。

伊利通过其于香港成立之全资附属公司（即要约人）进行本次收购。圣牧表示，要约人有意物色上游供应来源，并据此就于中国生产乳品达致该公司与伊利之协同效益，因此，要约人拟继续经营圣牧之现有主要业务。（完）

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