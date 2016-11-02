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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 09:25 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续下跌，CFETS指数微降至94.03

路透上海11月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周三较上日微跌0.13%至94.03；SDR篮子指数微跌至95.30，BIS篮子指数微跌至94.90
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.84%，SDR篮子指数跌3.58%，BIS指数跌6.70%
。
 CFETS篮子货币               今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬
                                           点数
 人民币                            6.7562                      172
 欧元                              7.4713                     -433
 日圆                              6.4941                     -321
 港元                              0.8711                       23
 英镑                              8.2703                      150
 澳元                              5.1679                     -205
 新西兰元                          4.8697                     -255
 新加坡元                          4.8668                       12
 瑞郎                              6.9304                     -823
 加元                              5.0455                       10
 林吉特                            0.6182                      8.7
 卢布                              9.3654                       90
 泰铢                              5.1805                      130
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.77，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数 报94.54，较上日微
跌0.13%；RXY参考离岸人民币指数 报94.63，较上日微跌0.11%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.41，较上日微跌0.24%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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