中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续下跌，CFETS指数微降至94.03

路透上海11月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微跌0.13%至94.03；SDR篮子指数微跌至95.30，BIS篮子指数微跌至94.90 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.84%，SDR篮子指数跌3.58%，BIS指数跌6.70% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.7562 172 欧元 7.4713 -433 日圆 6.4941 -321 港元 0.8711 23 英镑 8.2703 150 澳元 5.1679 -205 新西兰元 4.8697 -255 新加坡元 4.8668 12 瑞郎 6.9304 -823 加元 5.0455 10 林吉特 0.6182 8.7 卢布 9.3654 90 泰铢 5.1805 130 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.77，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数 报94.54，较上日微 跌0.13%；RXY参考离岸人民币指数 报94.63，较上日微跌0.11%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.41，较上日微跌0.24%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)