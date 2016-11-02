金属期市：伦铜在隔夜大涨后回落，沪铜走坚

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
Red Kite集团创始合伙人Michael Farmer周二表示，伦敦金属交易所(LME)应该进一步削减费用，并针对那些可能给予高频交易员不公平优势的规定条款进行评估。
俄罗斯大型钢铁企业Severstal称，正在向欧盟出口中国生产的冷轧钢材而非俄罗斯钢材，因为欧盟对中国这类产品征收的反倾销税要低得多。
芝加哥商业交易所(CME)周二表示，将推出新的贵金属现货价差合约，以管理具有高流动性的纽约黄金期货市场与伦敦现货市场之间的价格风险。
欧洲最大铜冶炼企业Aurubis执行董事会主席Juergen Schachler表示，2017年铜精矿的加工精炼费用(TC/RC)料从今年的每吨97美元左右升至105-110美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/王兴亚；审校 王丽鑫/徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。