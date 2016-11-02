版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 09:45 BJT

金属期市：伦铜在隔夜大涨后回落，沪铜走坚

Red Kite集团创始合伙人Michael Farmer周二表示，伦敦金属交易所(LME)应该进一步削减费用，并针对那些可能给予高频交易员不公平优势的规定条款进行评估。

俄罗斯大型钢铁企业Severstal称，正在向欧盟出口中国生产的冷轧钢材而非俄罗斯钢材，因为欧盟对中国这类产品征收的反倾销税要低得多。

芝加哥商业交易所(CME)周二表示，将推出新的贵金属现货价差合约，以管理具有高流动性的纽约黄金期货市场与伦敦现货市场之间的价格风险。

欧洲最大铜冶炼企业Aurubis执行董事会主席Juergen Schachler表示，2017年铜精矿的加工精炼费用(TC/RC)料从今年的每吨97美元左右升至105-110美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/王兴亚；审校 王丽鑫/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐