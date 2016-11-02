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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 09:45 BJT

全球金市：金价持稳，等待美联储会议结果寻找升息时间线索

美国期金 涨0.1%至每盎司1,289.30美元。

亚股周三下挫，美元处于守势，因有迹象显示美国共和党总统候选人特朗普支持率可能要赶上希拉里，这吓坏了投资者。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.5%左右。

美联储周三料维持利率不变，但鉴于有迹象显示经济向好，或许会为12月升息做好铺垫。

美国10月制造业活动连续第二个月升温，生产和聘雇活动都有所增加，支持有关美国制造业将在第四季度重拾动能的观点。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 称，周二黄金持仓量上升0.28%至945.26吨，周一为942.59吨。

(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/王颖；审校 戴素萍/张若琪)

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