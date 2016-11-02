全球金市：金价持稳，等待美联储会议结果寻找升息时间线索

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国期金 涨0.1%至每盎司1,289.30美元。
亚股周三下挫，美元处于守势，因有迹象显示美国共和党总统候选人特朗普支持率可能要赶上希拉里，这吓坏了投资者。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.5%左右。
美联储周三料维持利率不变，但鉴于有迹象显示经济向好，或许会为12月升息做好铺垫。
美国10月制造业活动连续第二个月升温，生产和聘雇活动都有所增加，支持有关美国制造业将在第四季度重拾动能的观点。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 称，周二黄金持仓量上升0.28%至945.26吨，周一为942.59吨。
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/王颖；审校 戴素萍/张若琪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。