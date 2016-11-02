企业并购：Gannett与Tronc合并谈判告吹，因条款“无法接受”

稍早，Gannett发言人表示，有多种融资方案可供选择，但“在考虑股东利益以及对公司是否合理这两方面因素后”，公司还是决定终止谈判。

“归根到底，这些条件难以接受，”Gannett发言人在电邮中称。

由于广告减少，该公司上周公布的季度业绩令人失望，股价随后下挫17%。该股周二收跌2.3%报7.59美元。

消息人士透露，两家公司原本商定Tronc股票的购买价格为18.75美元，总计约6.83亿美元。由于未得到向媒体披露的许可，消息人士要求匿名。

然而最近几日，原本同意为Gannett并购交易提供融资的银行中，有两家在该公司业绩公布后撤回支持。消息人士补充说，考虑到继续融资成本增大，因此公司决定放弃，结束这桩自4月以来一直受到公众关注的并购交易。(完)