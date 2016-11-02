企业并购：Gannett与Tronc合并谈判告吹，因条款“无法接受”

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
稍早，Gannett发言人表示，有多种融资方案可供选择，但“在考虑股东利益以及对公司是否合理这两方面因素后”，公司还是决定终止谈判。
“归根到底，这些条件难以接受，”Gannett发言人在电邮中称。
由于广告减少，该公司上周公布的季度业绩令人失望，股价随后下挫17%。该股周二收跌2.3%报7.59美元。
消息人士透露，两家公司原本商定Tronc股票的购买价格为18.75美元，总计约6.83亿美元。由于未得到向媒体披露的许可，消息人士要求匿名。
然而最近几日，原本同意为Gannett并购交易提供融资的银行中，有两家在该公司业绩公布后撤回支持。消息人士补充说，考虑到继续融资成本增大，因此公司决定放弃，结束这桩自4月以来一直受到公众关注的并购交易。(完)
(编译 王颖/郑茵 审校 陈宗琦/徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。