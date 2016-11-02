《香港报摘》--其他报纸重要消息11月2日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--继去年奢侈品牌COACH提早两年退出中环旗舰店后，市场消息称，美国年轻服装品牌FOREVER 21决定待铜锣湾京华中心6层巨舖于明年租约期满后退场，舖位将由美国女性内衣品牌Victoria's Secret承接，新月租约700万港元，意味较现时月租1,378万港元劲减五成。
--澳博 第三季度盈利大增80.2%，达5.13亿港元，好于预期。
**星岛日报**
--阿里巴巴 遭美国证交会调查造假数一事有新发展，外电引述消息指有阿里高层年初向美国证交会告密，而告密者更不止一人，惟未确定是否仍于阿里任职。
--中国“电力一姐”李小琳以大唐集团副总经理的身分为集团旗下大唐环境产业上市路演撑场，亦是她自去年调任到大唐后，首次在香港公开场合现身。
**苹果日报**
--Coach 截至10月1日止季度销售净额按固定利率计升5%，主要受惠中国内地销售额较去年同期录得双位数升幅，同店销售亦录得正增长，惟港澳业务销售持续疲弱。
**东方日报**
--港银税贷战持续，渣打银行（香港）推出实际年利率低至1.03厘的税贷，力压中国建设银行（亚洲）的1.18厘，成为全城最低息。
**文汇报**
--富力地产 首十月累计协议销售收入约528.1亿元人民币，累计销售面积达约401.63万平方米，较去年同期分别上升34%和27%。（完）
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(整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。