《香港报摘》--其他报纸重要消息11月2日

**明报**

--继去年奢侈品牌COACH提早两年退出中环旗舰店后，市场消息称，美国年轻服装品牌FOREVER 21决定待铜锣湾京华中心6层巨舖于明年租约期满后退场，舖位将由美国女性内衣品牌Victoria's Secret承接，新月租约700万港元，意味较现时月租1,378万港元劲减五成。

--澳博 第三季度盈利大增80.2%，达5.13亿港元，好于预期。

**星岛日报**

--阿里巴巴 遭美国证交会调查造假数一事有新发展，外电引述消息指有阿里高层年初向美国证交会告密，而告密者更不止一人，惟未确定是否仍于阿里任职。

--中国“电力一姐”李小琳以大唐集团副总经理的身分为集团旗下大唐环境产业上市路演撑场，亦是她自去年调任到大唐后，首次在香港公开场合现身。

**苹果日报**

--Coach 截至10月1日止季度销售净额按固定利率计升5%，主要受惠中国内地销售额较去年同期录得双位数升幅，同店销售亦录得正增长，惟港澳业务销售持续疲弱。

**东方日报**

--港银税贷战持续，渣打银行（香港）推出实际年利率低至1.03厘的税贷，力压中国建设银行（亚洲）的1.18厘，成为全城最低息。

**文汇报**

--富力地产 首十月累计协议销售收入约528.1亿元人民币，累计销售面积达约401.63万平方米，较去年同期分别上升34%和27%。（完）

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