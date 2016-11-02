澳新汇市：新西兰元因强劲就业数据而创两周高位；澳元涨势暂歇

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“要避免推高新西兰元汇率，央行需要在11月10日的会议上降息25基点。但从国内经济数据上仍看不出进一步放宽的理由，这让央行左右为难，”花旗分析师Josh Williamson说。
新西兰元今年迄今仍有5.5%的涨幅，为发达经济体中表现最好的货币之一。
周三数据显示，就业人口较上年同期增幅达到令人瞠目的6.1%，为纪录最快增长，就业参与率也达70.1%的至少25年来高位。
近期奶价反弹也给新西兰元帮了忙，最近一次拍卖中全球奶价指数跳涨11.4%。
新西兰元兑其它货币亦走强，兑澳元 在连跌两日后反弹，兑日圆 上涨0.4%。
澳元/美元 较为平静，连涨三日后稍事喘息，报0.7646美元，较上日几无变动。
澳元周二上扬0.6%，此前澳洲央行维持利率在1.50%不变，且声明中不包含明显的宽松倾向。
不过，美国大选中两位候选人的支持率变得更加接近，投资者紧张关注。(完)
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(编译 戴素萍/郑茵 审校 王兴亚/张涛)
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