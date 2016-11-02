澳新汇市：新西兰元因强劲就业数据而创两周高位；澳元涨势暂歇

“要避免推高新西兰元汇率，央行需要在11月10日的会议上降息25基点。但从国内经济数据上仍看不出进一步放宽的理由，这让央行左右为难，”花旗分析师Josh Williamson说。

新西兰元今年迄今仍有5.5%的涨幅，为发达经济体中表现最好的货币之一。

周三数据显示，就业人口较上年同期增幅达到令人瞠目的6.1%，为纪录最快增长，就业参与率也达70.1%的至少25年来高位。

近期奶价反弹也给新西兰元帮了忙，最近一次拍卖中全球奶价指数跳涨11.4%。

新西兰元兑其它货币亦走强，兑澳元 在连跌两日后反弹，兑日圆 上涨0.4%。

澳元/美元 较为平静，连涨三日后稍事喘息，报0.7646美元，较上日几无变动。

澳元周二上扬0.6%，此前澳洲央行维持利率在1.50%不变，且声明中不包含明显的宽松倾向。

不过，美国大选中两位候选人的支持率变得更加接近，投资者紧张关注。(完)

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