港报财经评论：北水买股急降温，深港通车又如何--信报11月2日

北水买股急降温 深港「通车」又如何/ 习广思

港股连跌几日之后忽然反弹，利好消息是中国官方公布的制造业采购经理指数（PMI）升至两年多以来高位，这对人民银行政策、人民币滙率以至市场信心都有不同程度影响。不过，以上数据的佳绩于第四季未必可以延续，三大风险包括内地楼市急速降温、11月开始的经济数据有机会极速走样、人民币贬值威胁未可轻言解除。

国家统计局昨天公布，10月制造业PMI升至51.2，远高于经济学家预估中值50.3，较前两个月的50.4也有较大提升；非制造业PMI为54，高于9月的53.7。滙丰亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称，今年较早前实施的庞大刺激措施仍在发挥效力，但政府最近对房地产行业急煞车，增长有可能在未来几个月再次降温。

8至10月之三连扩张，相信是追补回天气于7月转坏的损失。境内多地于7月遭受极端高温天气和洪涝灾害，对部分地区的生产建设产生了一定影响，受自然灾害冲击的地区为华东广泛地区和华南部分地区，都是制造业生产最为集中之地，故全国制造业于7月出现偶发性回落，现时连续数个月补回生产订单，造就强力反弹。

细看分类数据亦可得出数据不稳定因素，包括在人民币贬值理论上可刺激出口情况下，境外需求于10月由轻微扩张转稍为收缩，期内新订单加大扩张力度，主要靠境内需求增长带动。出口新订单的分类指数于10月仅为49.2，较9月50.1要低0.9个百分点，扭转对上一个月按月上升0.4个百分点趋势，更重新回落至临界点50以下的收缩水平。此一数字于6月和7月都出现按月下跌，8月则是小幅反弹。

澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆发表报告称，中国制造业数据强劲，增强了经济动能恢复的信心，监于房地产热潮，人行进行政策宽松的空间已经很小。第三季钢铁煤炭业去产能进程加快，大宗商品价格回暖，行内企业利润有望提升，现金流压力有望缓解，整体经济增长达标已不成问题。政府料将更着重去产能和去杠杆，供给侧改革依然是明年两会前的政策基调。

10月经历了人民币大幅贬值，也经历了内地楼市急降温，以及人民币透过保险、地产及黄金等硬资产流入本港。不过，北水流入本港却大幅减少。

10月「港股通」净买入每日平均值为5亿元人民币，只有9月日均值的20%，创下半年来最低水平。9月及10月以来A股和H股整体变化不大，AH股溢价指数在120水平左右上落，不见得A、H股价格变化对北水南下有多大影响。况且，「港股通」南下资金买货一向多元化，不少是买非H股的大价股如滙控 、腾讯 等，又或者是名不见经传的中小型股，资金南下狂扫黄金、物业与保单，偏偏不买股票，对港股投资者而言的确是相当难理解。

正如日前分析，人民币贬值加速，对以人民币计价的资产实际上是不利的，除了发外债的内房股影响大之外，对以人民币收入为主的大型中资股也是相当不利，例如中移动 ，要维持同等的港元派息，便需要更多的人民币现金应付。

「深港通」在年底前或随时开通，按以往经验，北水理应提早部署，加快速度来港买货，但现在却是门庭冷清，这叫港交所 行政总裁李小加如何是好？一旦深港股市开通了，两地资金交流依然冷清，这个炒了好几年的所谓好消息，或会令市场相当失望，希望不会演变成港股投资者失望性沽货。

日本与澳洲央行会议均维持利率不变，其中澳央行新任行长洛威（Philip Lowe）暗示，为了避免房地产价格和家庭债务进一步上升，他将容忍通胀低迷。在上个季度消费物价指数偏低情况下，洛威仍无计划放宽货币政策，把利率维持在1.5%的低位。这位新帅一再表达对宽松货币政策引发金融稳定风险的担忧，促使交易员降低了对明年减息的预期。

日央行亦维持货币政策立场不变，但将实现通胀目标的预期时间，推迟到行长黑田东彦卸任之后。日圆走势在议息后变动不大。黑田东彦及其领导的政策委员会投票决定，维持短期与长期利率目标及资产购买计划不变，又将2016年通胀预估中值由0.1%下调至-0.1%，明年由1.7%下调至1.5%，2018年由1.9%下调至1.7%，即是在黑田东彦2018年卸任后通胀将依然未达其目标。

至于最大的滙市变数，当然来自美国总统选举，目前仍不断有新消息，为大选添加紧张气氛。（完）

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