港报财经评论：港股复争持，观望美大选--经济日报11月2日

港股复争持 观望美大选/ 林瑞芬

中国最新公布的官方及财新PMI均胜预期，带动港股昨高开，恒指 重上23,000关，收报23,147点，升0.9%；国指 收9,706点，升1.5%，大市成交额656亿港元。

中国刚公布的10月份制造业PMI为51.2%，比9月上升0.8个百分点，升幅较大，远高于市场预期。另外，财新公布，中国10月制造业PMI涨至51.2，创2014年7月以来高位，且连续4个月在50（荣枯分界綫）上方运行；9月指数为50.1。难得官方与非官方的统计数据脗合，增强稳经济增长的信心。

据国家统计局解读，供给侧改革取得积极进展，部分传统行业生产经营状况有所改善，是PMI回升的关键之一。相信内地在第三季亦发力基建、PPP（公私营合作）的投资，也是形成PMI回升的趋势。除了制造业改善，10月非制造业商务活动指数为54%，比9月上升0.3个百分点，是今年来的高点，延续良好的发展势头。由此显示，内需市场提供良好的稳增长环境。

内地经济数据表现不俗，短暂提振投资者信心，但能否持续挽回市场对中国经济及股市的信心，观察其中关键之一在人民币。美元因总统大选变数而回，暂时力挽人民币免进一步挫至6.80的弱势，但若市场对中国经济信心仍旧偏弱，担心其债务问题，人民币贬值势还在，兑美元若跌穿6.80，就显示投资者已用行动投票了！

上证 昨收3,122点，升0.7%。最近，阿爷力遏房价过快上升，已差不多一个月，10月份上证指数累计涨幅3.2%，这是否资金由炒卖房地产转战至股市的定论言之尚早。同样，阿爷近月亦有心诱导银行减少房贷，提升投入实体经济的投资借贷，不过，每家银行都有心目中条件，借钱供楼，就算供款人走数，都有层楼抵押，但投入推动实体经济增长的如基建PPP项目，万一烂尾，要向地方政府追数就不好追了。

总括而言，阿爷思路是遏抑房地产过热，让炒作资金回流推动实体经济增长的投资，成效有待验证，要逐季从经济数据中分析宏观形势。

供给侧改革，力控供给盲目增加，在今年来讲，成效彰显在煤炭行业。中国神华 昨日再显着急升6.4%至17.18港元，创今年来最高价17.4元，今年来股价累计上升4成。截至今年9月底止，神华首9个月业绩，按中国企业会计准则，营业收入按年下跌7.4%，至1,248亿元人民币；纯利按年升0.7%至173亿元。然而，单计第三季盈利为74.8亿元，按年升46.2%；营业收入按年升2.8%至460.8亿元。在第四季，是燃煤高峰期，对煤炭及发电需求大增，按理有利煤价高企，发电业务收入增加，神华第四季盈利有机会进一步按季上升。花旗最新把神华目标价由16港元上调至17.4港元；里昂把神华目标价由18港元上调至18.5港元；滙证把其目标价由14.73港元上调至20.7港元。配合附图所示，神华中期阻力关键在20港元，为密集阻力，短期若升抵则要转为审慎。

煤价第四季仍高企，料有利于安徽海螺 的水泥均价提升，笔者上周建议留意、候低之选。推介后，海螺周一低见21.25港元，昨已回升至22港元收市。

回说大市，受美国总统大选的不明朗因素困扰，料港股短綫仍有余波，走不出上落困局。上周以来，恒指试穿争持近两个月的底部近23,000，但周一失守后低见22,775反弹，观察在失守争持区的沽压没有预期般强，波动没预期中转急转大，乃好现象，启示市场底部有承接。

技术上，恒指自6月24日低位19,662升至9月9日高位24,364，升幅达4,702点，如需回调此升幅之三分之一，则恒指当需下试22,796，周一曾抵近，若美国总统大选不是飞出一只黑天鹅，而对今年底美国可能加息一次的预期又已在市场消化底下，恒指调整升幅三分之一或已够数，静待考证。美国选出新总统，水落石出后，在配合近期中国经济稍有起色，深港通将近开通（料人民币中期贬值势未变、内地投资者会踊跃参与）等利好因素下，港股捱过短期的余波，或可以再上试9月高位。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘