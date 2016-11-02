港报社评：当香港处理不了，北京才必须出手--明报11月2日

梁颂恒和游蕙祯宣誓风波，事态发展愈趋严峻。从一些迹象显示，北京以「释法」应对今次事件，或许已经进入日程。于此关键时刻，期望北京决定采取具体措施之前，让香港按既有机制处理此事，设若最终未能解决，届时北京才介入处理。梁、游此事涉及「港独」，大多数港人理解北京绝无容忍空间，只是设若北京应对过当，即使处理了宣誓风波，却冲击「一国两制」、使香港特区承受不必要代价，则这样的应对是否合乎比例，值得思量。

在本港，梁、游闹出的风波，市民较着眼他们宣誓时的「辱国辱华」说法和死不认错。在北京，对两人宣誓时释出的「港独」意涵，相信更为在意，特别是立法会乃政权机构，设若两人在其间公然活动，利用立法会宣扬「港独」，影响将极坏。看来，北京的应对是藉宣誓风波遏制「港独」苗头。

本港许多人，包括特首梁振英在内，期望在本港范围、按既有机制处理。因此，特首联同律政司长申请司法覆核，阻止梁颂恒和游蕙祯宣誓，并寻求取消两人的当选资格。这是按本港一贯方式处理，认为法庭可以，并有能力解决问题。不过，此事并非要求宣誓合乎规定那么简单，而是涉及是否容许「港独」分子以议员身分在立法会活动。法庭能否处理，解读北京的可能做法，似乎对此欠缺信心。

梁、游宣誓风波之后，两人固然成为衆矢之的，从北京观察此事，或许不止于此。民主派意图掩护两人过关，所谓不能接受两人的说法，只是高高举起、轻轻放下，实质包揽纵容。去周三，虽然主席梁君彦已经下令梁、游不能进入会议厅，但是民主派一些人以人墙保护两人硬闯，进入了会议厅，梁君彦以未能恢复程序为由，宣布休会。梁、游的「港独」立场触动北京神经，二人更赴台与「台独」合流，而在普选约占六成选票的非建制阵营，包括民主派却保护包庇两人，北京当局对此一幕一幕，肯定触发其更多思考。据消息透露，梁、游宣誓风波与两人言行，曾经在刚结束的六中全会讨论，这个云集中共高层的会议，与会者的认知和思维，对此事显得义愤填膺，完全正常和可以理解；会议达成的应对做法，自然就是「果断而有力」了。

从可靠渠道传来的信息，北京构思的应对做法，包括不待法庭有审理结果而先行「释法」，客观效果就是要法庭按「释法」的结果裁决。设若北京真的这样做，对本港的影响和冲击显而易见。首先，司法独立是本港繁荣稳定的基石，港人一直以来珍而重之，设若法庭须按「释法」结果判案，司法独立就云乎哉了，动摇本港内部基石；国际社会也会以质疑眼光看待香港，内外狐疑对本港可能衍生的深远影响，绝对不应该轻忽。其次，「一国两制」在港一路走来，虽然跌跌碰碰，有这样那样的问题，但是由北京中央到国际社会，对香港落实「一国两制」基本上予以肯定；设若北京以指导法庭判案做法处理梁、游事态，对「一国两制」的冲击，同样绝对不应该轻忽。

北京不容许「港独」分子进入政权机构、遏制「港独」，相信大多数港人并无异议。除了民族大义，港人从功利角度出发，也不希望「港独」给香港带来不明朗、不稳定的局面。不过，相信大多数港人同时期望事件按「一国两制」原则、按既定机制，在司法独立之下处理；设若法庭裁决未能阻止「港独」分子混进立法会，届时北京出手包括「释法」等举措，会得到更多港人认同和接受。

本港应该警惕和防堵「港独」。目前所见，梁颂恒和游蕙祯代表的力量并未成势，从两人号召支持者到立法会外集会撑场，来者仅寥寥廿数人，可见一斑。目前，梁、游宛如被追捕的小偷，躲进了瓷器店，围捕他们的人是否应该不顾一切冲入，不惜打烂大批瓷器而逮住他们？抑或以一个更合理办法围捕，却毋须打烂瓷器，承受更多损失，哪个做法更理想？答案当然应该是后者。拘捕持械极度危险人物，为免祸及无辜，当然要果断出击，及早擒服；梁颂恒和游蕙祯的即时危险程度，尚未及此。若为了这两个人而要香港付出不成比例的代价，太抬举他们了。期望北京推出具体措施之前，再想一想怎样做才更合理。

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