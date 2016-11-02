中国货币市场：可交换债退款助缓资金面，公开市场净回笼暂影响不大

路透上海11月2日 - 中国银行间市场周三早盘资金面趋松，隔夜、七天回购利率均下行。交易员称，大行隔夜融出较为充分，凤凰传媒可交换债发行结束，未中签资金也逐步退款到帐，市场流动性整体好转，公开市场转为单日净回笼未产生明显压力。

不过他们亦指出，预计央行接下来仍将保持中性操作，货币市场融资需求高峰过后，不排除公开市场短期将继续净回笼；在短期流动性缓和的同时，中长期预期维持谨慎。

“今天挺松的，比昨天上午还好些；大行一早出隔夜了，不松也难，”上海一险资交易员称。

他并提及，50亿元人民币凤凰传媒可交换债(EB)今日发行结束，未中签的申购冻结定金今日陆续到帐，也对市场流动性形成补充。

江苏凤凰出版传媒集团于10月31日至11月2日面向合格投资者发行50亿元可交换债。据交易员透露，此次凤凰传媒EB的中签率为0.32%。据此计算，该期可交换债名义申购资金在1.5万亿元，20%的比例对应申购定金规模约3,000亿元。

华东一银行交易员则认为，央行对债市去杠杆的意图仍在，年内对资金面还是要谨慎的。

“资金一松这两天回购成交量又上去了，虽然有倒量交易的因素，但很大一部分可能还是债券加杠杆需求推升，央行接下来可能又要收一收水了，”他说。

中国央行公开市场周三共进行1,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼350亿元，为最近两周以来首现。

2016年第11期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行11月维持基准利率和准备金率不变。11月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.2369%、2.4608%和2.8467%，分别较10月全月实际均值上涨3个基点(bp)、2个bp和4个bp；10月资金利率上涨较多，机构对未来资金利率继续不乐观。

以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2554 2.2603 -0.49

七天 2.3626 2.4982 -13.56

14天 2.5793 2.7902 -21.09 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.7100 2.1350 +57.50

七天 2.7000 2.6000 +10.00

14天 2.7000 2.8000 -10.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2800 2.3000 -2.00

七天 2.5000 2.8000 -30.00

14天 2.7000 3.0000 -30.00 Shibor 其中:隔夜 2.2492 2.2520 -0.28

七天 2.4140 2.4160 -0.20

三个月 2.8296 2.8254 +0.42