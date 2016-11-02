版本:
中国
货币新闻 | 2016年 11月 2日 星期三 10:15 BJT

芝加哥期市：大豆期货小升，从稍早触及的八日低位反弹

以下是0130GMT报价：  
 合约              最新      变动       涨跌      两日变动   30日移动均       RSI
                                                                     值  
 CBOT小麦        415.50      1.25     +0.30%        +1.71%       407.40        54
 CBOT玉米        349.25      0.25     +0.07%        -1.62%       345.26        45
 CBOT大豆        992.50     -0.75     -0.08%        -1.81%       980.18        48
 CBOT稻米          9.93     $0.05     +0.51%        -2.22%       $10.29        30
 WTI原油          46.42    -$0.25     -0.54%        -0.94%       $48.88        28
 汇率                                                                            
 欧元/美元       $1.105    $0.007     +0.64%        +0.60%                       
 美元／澳元      0.7635     0.003     +0.34%        +0.53%                       
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
    
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 张若琪/戴素萍)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐