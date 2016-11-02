香港个股：汇丰控股盘初跌逾1%，上日在伦敦回购约2,800万英镑股份

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月2日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周三香港早盘初段跌逾1%，上日在伦敦回购约2,800万英镑的股份。
香港时间10:12，该股报57.75港元，跌1.2%；大市恒生指数 则跌1.27%。
该行今天在联交所的声明称，周二在伦敦买入约458万股普通股，按成交量加权平均价每股6.148英镑，涉资约2,815.9万英镑。
截至11月1日，汇丰累计回购193,239,948股普通股，金额约11.3亿英镑。
汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。
该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。