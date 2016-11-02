日本股市：日经指数跌至逾一周低点，因担忧美国大选

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
虽然希拉里在大多数民调中仍处于领先地位，但她的优势一直在缩小。而特朗普若是胜选，对美国外交政策、国际贸易协定以及全球金融市场将带来更大的不确定性。
美元兑日圆 下跌约1%至八日低位103.81日圆。日圆走强将侵蚀日本出口商从海外汇回的获利。
丰田汽车 跌1.8 %，本田汽车 跌2.5%，日立 跌1.6%。
新日铁住金 跳涨逾5%。
武田药品工业 交易暂停，此前有报导称该公司有意收购加拿大药商威朗制药 。
东证股价指数 下跌1.59%至1,371.03点，JPX-日经400指数 跌1.59%至12,288.34点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。