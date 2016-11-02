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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 10:39 BJT

日本股市：日经指数跌至逾一周低点，因担忧美国大选

虽然希拉里在大多数民调中仍处于领先地位，但她的优势一直在缩小。而特朗普若是胜选，对美国外交政策、国际贸易协定以及全球金融市场将带来更大的不确定性。

美元兑日圆 下跌约1%至八日低位103.81日圆。日圆走强将侵蚀日本出口商从海外汇回的获利。

丰田汽车 跌1.8 %，本田汽车 跌2.5%，日立 跌1.6%。

新日铁住金 跳涨逾5%。

武田药品工业 交易暂停，此前有报导称该公司有意收购加拿大药商威朗制药 。

东证股价指数 下跌1.59%至1,371.03点，JPX-日经400指数 跌1.59%至12,288.34点。(完)

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