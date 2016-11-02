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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 10:35 BJT

《汇市简讯》美元指数顶部出现，负面趋势确立

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* 美元指数亚洲早盘持平，上日收跌0.7%，美国大选不确定性为风险

* 市场疲软，标准普尔E迷你期货跌0.2%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.6%，日经指数下滑1.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1%

* 5、10日移动均线到达顶峰，20日移动均线走升--净负面趋势确立

* 收于20日移动均线97.97下方为空头信号，目标为97.19，为8/10月升势38.2%回档位

* 纽约时段低位97.64及昨日跌势38.2%回档位97.95为首道支撑位/阻力位

* 图表：reut.rs/2ec1cv7(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校　戴素萍)

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