台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，受台股跌幅扩大及外资汇出影响

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月2日 - 台币兑美元 周三早盘走贬，受台股跌幅扩大及外资汇出影响；惟交易员指出，今晚美国联准会(FED)将公布利率决策会议结果，市场观望气氛偏浓，交投偏冷成交量缩减。
他们表示，近期走势偏弱的台股盘中跌幅一度扩大至1%以上，外资亦持续汇出，加上韩元再挫，台币亦跟着走贬；惟盘中仍见外商银行零星抛汇，显示应有外资投资款汇入，让台币获适度支撑。
〞美元虽偏弱，但台股下跌，台币走贬，但幅度不会太大。〞一中型民营银行交易员说。
他指出，美国联准会今晚将公布利率决策，大部分人不会在FED决议前进行大部位的抛补，〞今天大概只剩下短线抛补了，成交量不会太大。〞
一大型银行交易员亦表示，台股早盘因反应昨晚美股跌势，今天早盘指数进一步跌破9,200点大关，外资亦偏出，惟台币在31.650-31.670间即有支撑，料短线台币不致大幅走贬。
本地时间10:20，韩元兑美元 报1,147.6，上日收在1,139.9；台股加权指数 则跌0.99%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.584/31.634，上日收在31.565。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.550-31.650。
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