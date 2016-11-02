香港个股：建业地产发行2亿美元五年期优先票据，息率6.75%

路透香港11月2日 - 以河南省为基地的开发商--建业地产 周三称，将发行本金总额2亿美元于2021年到期优先票据，息率6.75%。

票据的发售价为本金额的100%，于2021年11月8日到期，年息率为6.75%，每半年支付一次利息。瑞信、星展、德意志银行、摩根士丹利及野村担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。