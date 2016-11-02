香港个股：建业地产发行2亿美元五年期优先票据，息率6.75%

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月2日 - 以河南省为基地的开发商--建业地产 周三称，将发行本金总额2亿美元于2021年到期优先票据，息率6.75%。
据公告，本次发行所得款项将用于偿还现有债项，包括悉数赎回或购回2014年票据。
票据的发售价为本金额的100%，于2021年11月8日到期，年息率为6.75%，每半年支付一次利息。瑞信、星展、德意志银行、摩根士丹利及野村担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
票据预期获标准普尔B+评级及穆迪Ba3评级。
香港时间10:22，建业地产股价跌1.19%，报1.66港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。