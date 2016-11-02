香港个股：信德联手陆家嘴集团开发浦东前滩商业项目，总投资60亿元人民币

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月2日 - 从事地产发展、酒店及经营港澳客运业务的信德集团 宣布，与上海陆家嘴（集团）有限公司共同投得一幅位于上海浦东前滩的土地，并将发展为一综合商业项目，预计总投资约60亿元人民币。
公司的声明称，透过与陆家嘴集团共组股份比例50:50的合营公司，以约19.5亿元投得该幅土地，根据目前规划，该地块总楼面面积为13.35万平方米，将发展成为涵盖约7万平方米的办公物业、1.4万平方米的商业零售区域、2万平方米的酒店物业，及3万平方米的文化演艺中心的综合项目。落成后，酒店部份将由信德集团旗下酒店管理公司＂雅辰酒店集团有限公司＂管理。
前滩为上海自由贸易试验区的一部分，是十三五规划下上海市政府的策略性重点发展项目，前滩被视为上海市＂第二个陆家嘴＂，将发展成一个集商业、高端住宅、体育休闲、媒体及文化元素于一身的综合社区，打造全新核心国际商务社区。
信德集团近年投资开发多个位于北京、上海以及横琴的综合发展项目，策略性地拓展国内的投资组合。
信德集团周三早盘中段股价下跌1.5%，报2.62港元；大市恒生指数 走低1.26%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。