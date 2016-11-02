台湾汇市：台币连三日收升，美元走弱出口商抛汇惟交投冷

* 台币午后由贬转升并连三日收升 * 外资再卖超台股，且净汇出数千万美元 * 市场静待美联储利率决策会议，观望气氛浓 * 台币明日波动区间料在31.500-31.600 路透台北11月2日 - 台币兑美元 周三收微升；汇银人士指出，受国际美元反转 走弱，午后日圆和韩元等亚币止贬走升，台币跟着震荡收升；惟市场静待美国FED利率决策 ，观望气氛浓厚，交投冷清，成交量明显缩减。 资深汇银人士说，今天外资持续卖超台股且续呈净汇出，净汇出数千万美元，使台币走 低，惟在出口商进场抛售美元带动下台币止贬回升；〞今天除了韩元贬值外，全世界都升啊 ，尤其是欧元和日圆都很强。〞 〞韩元盘中贬很多，台币全天都跟着贬，但下午出口商出来(美元)卖下来(台币走升)了 。〞前述资深汇人士说。 一大型银行交易员亦称，午后随美元走弱，日圆和韩元等亚币止贬回升，海外无本金交 割远期外汇(NDF)折价微幅扩增，台币随之止跌转升。 他们并指出，今天早盘续呈大贬格局的韩元，午后随美元转弱而止跌走升，并自1美元 兑1,150韩元低价，一度升至1,145附近，促使台币跟着由贬转升并连日三收升。 台湾股市周三大幅收跌，加权股价指数 收跌1.44%至9,139.04点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超51.59亿台币，连续六个交易 日 卖超共计216.65亿台币；上交易日为卖超25.26亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.500-31.600。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与 上日尾盘水准一致；目前一个月美元/台币远汇 报31.445/31.504，上日收在3 1.565。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.564 31.568 31.545-31.615 31.570 5.41 5.24 司 元太外汇经纪公 31.565 31.567 31.540-31.615 31.575 2.04 3.20 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.135/-0.105 -0.135/-0.105 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)