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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 17:46 BJT

台湾汇市：台币连三日收升，美元走弱出口商抛汇惟交投冷

* 台币午后由贬转升并连三日收升
    * 外资再卖超台股，且净汇出数千万美元
    * 市场静待美联储利率决策会议，观望气氛浓
    * 台币明日波动区间料在31.500-31.600

    路透台北11月2日 - 台币兑美元 周三收微升；汇银人士指出，受国际美元反转
走弱，午后日圆和韩元等亚币止贬走升，台币跟着震荡收升；惟市场静待美国FED利率决策
，观望气氛浓厚，交投冷清，成交量明显缩减。
    
    资深汇银人士说，今天外资持续卖超台股且续呈净汇出，净汇出数千万美元，使台币走
低，惟在出口商进场抛售美元带动下台币止贬回升；〞今天除了韩元贬值外，全世界都升啊
，尤其是欧元和日圆都很强。〞
    
    〞韩元盘中贬很多，台币全天都跟着贬，但下午出口商出来(美元)卖下来(台币走升)了
。〞前述资深汇人士说。
    
    一大型银行交易员亦称，午后随美元走弱，日圆和韩元等亚币止贬回升，海外无本金交
割远期外汇(NDF)折价微幅扩增，台币随之止跌转升。
    
    他们并指出，今天早盘续呈大贬格局的韩元，午后随美元转弱而止跌走升，并自1美元
兑1,150韩元低价，一度升至1,145附近，促使台币跟着由贬转升并连日三收升。
        
    台湾股市周三大幅收跌，加权股价指数 收跌1.44%至9,139.04点。 
    
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超51.59亿台币，连续六个交易 日
卖超共计216.65亿台币；上交易日为卖超25.26亿台币。 
   
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.500-31.600。
      
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与
上日尾盘水准一致；目前一个月美元/台币远汇 报31.445/31.504，上日收在3
1.565。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日 
                       报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公      31.564     31.568  31.545-31.615   31.570     5.41    5.24
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.565     31.567  31.540-31.615   31.575     2.04    3.20
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.020/-0.010              -0.020/-0.010
 美元/台币六个月期        -0.135/-0.105              -0.135/-0.105
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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