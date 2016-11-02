韩国金融市场：韩元处于7月以来最低，美国大选前避险情绪弥漫

三星期货外汇分析师Jeon Seung-ji表示，汇价日内将交投中约1,150水准。 她并称，周五公布的美国就业数据将提供韩元未来走向的线索。 市场对周三早上韩国新总理和财长提名人选的宣布几无反应。 海外投资人有望小幅买超韩股。 钢铁厂商浦项钢铁(POSCO) 下跌2.3%；SK海力士 则跌3.1%。 下跌家数与上涨家数分别为779家和64家。 三年期公债12月期货 涨0.07点至110.32。 0237 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,151.6 1,139.9 日圆/韩元 11.0896/43 10.9881 韩国公债期货 * 110.32 110.25 韩国综合股价指数 1,979.59 2,007.39 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李婷仪/戴素萍 审校 李爽)