《全球汇市》美元下滑，美国大选选情紧绷令投资者感到不安

澳元兑美元 跌0.4%报0.7624美元。 澳元回吐上日录得的多数涨幅。澳洲央行昨日维持利率不变，而且声明中未显露出明显 的宽松政策偏向，提振澳元上涨。 新西兰元兑美元 触及两周高点0.7225，此前新西兰公布上季失业率降至近八年 低位，助长了央行宽松周期或几近结束的揣测。 美元指数 持平报97.672，盘旋在上日所及两周低点97.640略上方。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1065 1.1053 +0.11 +1.89 1.0860 美元/日圆 103.75 104.12 -0.36 -13.76 120.30 欧元/日圆 114.79 115.12 -0.29 -12.02 130.47 美元/瑞郎 0.9729 0.9752 -0.24 -2.88 1.0018 英镑/美元 1.2234 1.2241 -0.06 -16.99 1.4738 美元/加元 1.3396 1.3388 +0.06 -3.20 1.3839 美元/离岸人民币 6.7732 6.7725 +0.01 +3.12 6.5680 澳元/美元 0.7626 0.7649 -0.30 +4.82 0.7275 新西兰元/美元 0.7218 0.7182 +0.50 +5.76 0.6825 澳元/日圆 79.120 79.660 -0.68 -9.70 87.620 新西兰元/日圆 74.880 74.800 +0.11 -8.66 81.980 英镑/日圆 126.93 127.50 -0.45 -28.38 177.22 澳元/新西兰元 1.0562 1.0646 -0.79 -0.96 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 戴素萍/李婷仪/李爽/于春红)