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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 11:41 BJT

《全球汇市》美元下滑，美国大选选情紧绷令投资者感到不安

澳元兑美元 跌0.4%报0.7624美元。
    
    澳元回吐上日录得的多数涨幅。澳洲央行昨日维持利率不变，而且声明中未显露出明显
的宽松政策偏向，提振澳元上涨。
    
    新西兰元兑美元 触及两周高点0.7225，此前新西兰公布上季失业率降至近八年
低位，助长了央行宽松周期或几近结束的揣测。
    
    美元指数 持平报97.672，盘旋在上日所及两周低点97.640略上方。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1065  1.1053  +0.11  +1.89  1.0860
    美元/日圆            103.75  104.12  -0.36 -13.76  120.30
    欧元/日圆         114.79  115.12  -0.29 -12.02  130.47
    美元/瑞郎            0.9729  0.9752  -0.24  -2.88  1.0018
    英镑/美元            1.2234  1.2241  -0.06 -16.99  1.4738
    美元/加元            1.3396  1.3388  +0.06  -3.20  1.3839
    美元/离岸人民币       6.7732  6.7725  +0.01  +3.12  6.5680
    澳元/美元            0.7626  0.7649  -0.30  +4.82  0.7275
    新西兰元/美元        0.7218  0.7182  +0.50  +5.76  0.6825
    澳元/日圆         79.120  79.660  -0.68  -9.70  87.620
    新西兰元/日圆     74.880  74.800  +0.11  -8.66  81.980
    英镑/日圆         126.93  127.50  -0.45 -28.38  177.22
    澳元/新西兰元     1.0562  1.0646  -0.79  -0.96  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 戴素萍/李婷仪/李爽/于春红)

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