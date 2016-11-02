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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 11:15 BJT

台湾股市：盘中跌至逾两周低位，台积电挫跌

路透台北11月2日 - 台湾股市周三触及逾两周低位，对美国总统大选选情胶着的担忧令亚洲风险资产承压。

0250GMT，加权股价指数 下跌1%至9,182.58点，盘中触及低位9,167，为10月中以来最低。

电子类指数 下跌1.1%；金融保险类指数 下滑0.6%。

权重股台积电 下跌1.3%，其跌势掼压大盘。(完)

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