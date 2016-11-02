香港个股：五矿资源拟供股集资约40亿港元减债，早盘盘中曾跌逾9%

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月2日 - 中国五矿集团公司旗下企业--五矿资源 拟供股集资约40亿港元，主要用于减债，该股周三早盘盘中曾跌逾9%。
据周二晚间公告，五矿资源建议按每两股获一股的比例进行供股，将按每股1.5港元发行不少于26.45亿股股份，集资约39.68-40.36亿港元。
供股价较周二收市价2.05港元折让约27%。
五矿资源表示，“经审慎考虑后，董事认为，供股为本公司寻求降低资本负债比率之有意义之步骤。”
公司并称，除了将供股约32亿港元之所得款项净额用于偿还现有债务之外，已投入商业生产之旗舰资产Las Bambas产生经营现金流量以及正式启动Golden Grove矿山及Century矿山资产出售之销售程式等，均有助公司实现降低资产负债比率之目标。
本次供股集资所得款项，其中最多3亿美元将用于偿还中国工行 、五矿资源与MMG Finance Limited之间于2017年5月届满的有期及循环贷款融资的未清偿金额。
五矿资源周三早盘盘中曾跌逾9%，低探1.86港元的逾一个月低位。香港时间11:17，跌7.32%，报1.9港元；大市恒生指数 则跌1.46%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。