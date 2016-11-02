香港个股：五矿资源拟供股集资约40亿港元减债，早盘盘中曾跌逾9%

路透香港11月2日 - 中国五矿集团公司旗下企业--五矿资源 拟供股集资约40亿港元，主要用于减债，该股周三早盘盘中曾跌逾9%。

据周二晚间公告，五矿资源建议按每两股获一股的比例进行供股，将按每股1.5港元发行不少于26.45亿股股份，集资约39.68-40.36亿港元。

供股价较周二收市价2.05港元折让约27%。

五矿资源表示，“经审慎考虑后，董事认为，供股为本公司寻求降低资本负债比率之有意义之步骤。”

公司并称，除了将供股约32亿港元之所得款项净额用于偿还现有债务之外，已投入商业生产之旗舰资产Las Bambas产生经营现金流量以及正式启动Golden Grove矿山及Century矿山资产出售之销售程式等，均有助公司实现降低资产负债比率之目标。

本次供股集资所得款项，其中最多3亿美元将用于偿还中国工行 、五矿资源与MMG Finance Limited之间于2017年5月届满的有期及循环贷款融资的未清偿金额。

五矿资源周三早盘盘中曾跌逾9%，低探1.86港元的逾一个月低位。香港时间11:17，跌7.32%，报1.9港元；大市恒生指数 则跌1.46%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)