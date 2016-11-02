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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 11:34 BJT

香港个股：枫叶教育盘中一度逆市涨近6%，因预计去年度净利大幅增长

路透香港11月2日 - 中国最大的国际学校办学团体--中国枫叶教育集团有限公司 周三早盘盘中一度逆市涨近6%，因预计去年度净利大幅增长。

该股早盘盘中曾触及5.94港元约两周高位。香港时间11:27，该股升3.74%，报5.82港元；大市恒生指数 则跌1.43%。

据周二晚间公告，枫叶教育预计截至2016年8月31日止年度净利按年增幅不少于40%，主要得益于入读学生数目上升带动收益增加，以及学校之使用及学费增加令到毛利率上升及成本有效控制。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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