香港个股：枫叶教育盘中一度逆市涨近6%，因预计去年度净利大幅增长

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月2日 - 中国最大的国际学校办学团体--中国枫叶教育集团有限公司 周三早盘盘中一度逆市涨近6%，因预计去年度净利大幅增长。
该股早盘盘中曾触及5.94港元约两周高位。香港时间11:27，该股升3.74%，报5.82港元；大市恒生指数 则跌1.43%。
据周二晚间公告，枫叶教育预计截至2016年8月31日止年度净利按年增幅不少于40%，主要得益于入读学生数目上升带动收益增加，以及学校之使用及学费增加令到毛利率上升及成本有效控制。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。