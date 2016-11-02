香港金融：股东只求短线回报，有损银行长远发展和声誉--金管局总裁

路透香港11月2日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周三撰文指出，近年一些只求短线回报的资产管理公司和对冲基金向银行施压，使他们只着眼于短期的最大利润，有损银行长远的发展和声誉。

陈德霖在金管局专栏《汇思》撰文谈及银行文化改革时指出，银行的价值观应是择善而行，而不是“赚到尽”而忽略道德底线。近期一些国际大银行遭监管当局开出大额罚单，凸显一些银行逐利忘义的本质，这些银行为“跑数”和增加利润而不择手段的营商手法令银行家昔日“金融精英”的光环褪色，也令一股反建制、反精英的浪潮，自2008年金融海啸后不断发酵，席卷全球，如何提升金融业道德水平成为监管机构和业界的重大挑战。

他并称，“需要拨乱反正的还包括银行股东的心态，近年一些只求短线回报的资产管理公司和对冲基金，向银行的董事局和管理层施加压力，使他们只着眼于短期的最大利润，这有损银行长远的发展和声誉。”

陈德霖认为，不论机构投资者或小股东，都应该全力支持银行文化改革，这样才可令银行持续稳健地经营，取得客户的信任，长远而言为股东创造更大价值。

“要改变银行文化不是一朝一夕的事，金管局会继续努力不懈，与银行和其他监管机构积极沟通，探讨下一步工作。”他说。

此前国际知名对冲基金Elliott以第四大股东身份促请东亚银行 以溢价卖盘的方式，为股东创造合理价值，惟遭到东亚董事会拒绝。其后Elliott更向东亚银行及包括主席李国宝在内的多名董事提起有关不公平损害的诉讼。 （完）

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