中国汇市：人民币早盘随中间价放量上行，但反弹空间料受限且易跌难升

* 人民币早盘随中间价放量走升

* 美指回调助力缓解人民币下行压力

* 客盘购汇仍偏多，大行不时提供美元流动性

* 短期汇价反弹空间料受限，且易跌难升

路透上海11月2日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价放量走升，但升幅较盘初有所收窄。交易员称，美国大选不确定性拉低美元指数至近两周低点，助力缓解人民币下行压力，但市场反应相对较慢，逢低购汇仍偏多，大行亦不时提供美元流动性，短期汇价反弹空间料因此受限。

他们并指出，今年以来人民币贬值预期一直存在于市场，美指反弹时人民币跌势加剧，而美指回调时，人民币或因为购汇情绪释放而反弹遇阻；短期美指可能仍有一定调整空间，但贬值预期有效释放前，人民币或仍易跌难升。

“现在大家都盯着美国大选，变数太大，晚间FOMC（美国联邦公开市场委员会）的议息反而没太大变数，美指不排除还有一些调整空间。”一外资行交易员称。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.7647元,上日收报6.7744元，夜盘终报6.768元。今日人民币兑美元中间价 报6.7562元，上日中间价为6.7734元。人民币兑美元即期成交额 为160.96亿美元，上日半日为142.47亿美元。

全球汇市方面，美元周三下滑，因美国总统大选益发看来难分轩轾，投资者深感不安，从而加剧对避险日圆的需求。距离大选不到一周的时间，政治情势盖过基本面。

分析师称，若特朗普当选总统，还可能使美联储脱离预期很高的12月升息轨道。投资者目前静待美联储周三发布政策声明，从中寻找12月升息可能性新线索。美元指数周二 跌约0.8%，触及近两周低位97.640。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9435元, 上日尾盘为6.934元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7738元, 上一交易日尾盘报6.7726元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7648，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.485、6.5235和8.2736。