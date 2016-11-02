中国汇市：人民币早盘随中间价放量上行，但反弹空间料受限且易跌难升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 人民币早盘随中间价放量走升
* 美指回调助力缓解人民币下行压力
* 客盘购汇仍偏多，大行不时提供美元流动性
* 短期汇价反弹空间料受限，且易跌难升
路透上海11月2日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价放量走升，但升幅较盘初有所收窄。交易员称，美国大选不确定性拉低美元指数至近两周低点，助力缓解人民币下行压力，但市场反应相对较慢，逢低购汇仍偏多，大行亦不时提供美元流动性，短期汇价反弹空间料因此受限。
他们并指出，今年以来人民币贬值预期一直存在于市场，美指反弹时人民币跌势加剧，而美指回调时，人民币或因为购汇情绪释放而反弹遇阻；短期美指可能仍有一定调整空间，但贬值预期有效释放前，人民币或仍易跌难升。
“现在大家都盯着美国大选，变数太大，晚间FOMC（美国联邦公开市场委员会）的议息反而没太大变数，美指不排除还有一些调整空间。”一外资行交易员称。
北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.7647元,上日收报6.7744元，夜盘终报6.768元。今日人民币兑美元中间价 报6.7562元，上日中间价为6.7734元。人民币兑美元即期成交额 为160.96亿美元，上日半日为142.47亿美元。
全球汇市方面，美元周三下滑，因美国总统大选益发看来难分轩轾，投资者深感不安，从而加剧对避险日圆的需求。距离大选不到一周的时间，政治情势盖过基本面。
分析师称，若特朗普当选总统，还可能使美联储脱离预期很高的12月升息轨道。投资者目前静待美联储周三发布政策声明，从中寻找12月升息可能性新线索。美元指数周二 跌约0.8%，触及近两周低位97.640。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9435元, 上日尾盘为6.934元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7738元, 上一交易日尾盘报6.7726元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7648，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.485、6.5235和8.2736。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。