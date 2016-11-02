欧洲个股：意大利资深银行家Passera撤销对西雅那银行的救援计划

银行业分析师表示，这家拥有544年历史、全球最古老的银行，在说服投资人进行三年来第三度注资上备感艰辛，特别是在面临政局不确定的时候。

西雅那银行希望在12月底之前完成50亿欧元的现金注资，然而在意大利民众12月4日将进行修宪公投、可能导致政府改朝换代并让市场感到不安的情形下，此一注资目标看来显得好高鹜远。

西雅那银行努力扭转命运，对由国家出力稳定此间银行、并清理3,600亿欧元问题贷款的倡议是一大考验。

西雅那银行在今年稍早的欧洲银行业压力测试中敬陪末座，需要在年底前强化财务体质，以符合欧洲央行的要求，并避免被迫关门的风险。

报纸Corriere della Sera周二指出，若西雅那银行无法筹得50亿欧元资本，意大利政府已经审视了一套应变方案。