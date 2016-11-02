中国债市动态：一级新债需求向好二级暂平稳，资金转松但震荡格局仍难破

路透上海11月2日 - 中国银行间债市现券收益率周三波动有限。交易员表示，央行公开市场两周来首日转为净回笼，但无碍月初资金面进一步转松格局，不过现券二级变化并不算大，整体依旧未脱震荡格局，惟一级国债和国开新债结果显示需求仍稳中向好。

“二级动的不多，0.25bp上下的波动，新债需求还算不错，”上海一银行交易员称，现在市场的方向比较纠结，资金面宽松了，但是情绪恢复也需要一定时间，而且央行货币政策释放的信号不太利于多头，所以市场情绪也比较一般。

央行公开市场今日将共进行1,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼350亿元，为最近两周以来首现。

一级方面，国开行上午招标发行30年期固息债，中标利率3.50%，投标倍数3.20倍。 财政部上午招标新发行的一年期固息国债 中标利率为2.10%，低于2.15%的预测均值；10年期新发国债中标利率为2.70%，市场预测均值为2.71%。

“资金如果能维持稳定，年底前市场(收益率)大概率还是要下，”上海一券商交易员表示， 因为央行的降杠杆政策思路应该不会发生太大的转变，至少明年两会前不会变，而且年底前机构配置需求肯定还会有，供给却会越来越少。

他并认为，年底前国内债市最大的风险就是来自资金面的变化，另外就是美联储加息等外围风险，不过相对国内而言影响会小很多。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1410%/3.1380%，上日尾盘为3.1400%/3.1300%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.7400%/2.7325%，上日尾盘在2.74%/2.72%。