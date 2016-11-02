中国债市动态：一级新债需求向好二级暂平稳，资金转松但震荡格局仍难破

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月2日 - 中国银行间债市现券收益率周三波动有限。交易员表示，央行公开市场两周来首日转为净回笼，但无碍月初资金面进一步转松格局，不过现券二级变化并不算大，整体依旧未脱震荡格局，惟一级国债和国开新债结果显示需求仍稳中向好。
“二级动的不多，0.25bp上下的波动，新债需求还算不错，”上海一银行交易员称，现在市场的方向比较纠结，资金面宽松了，但是情绪恢复也需要一定时间，而且央行货币政策释放的信号不太利于多头，所以市场情绪也比较一般。
央行公开市场今日将共进行1,200亿元人民币逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼350亿元，为最近两周以来首现。
一级方面，国开行上午招标发行30年期固息债，中标利率3.50%，投标倍数3.20倍。 财政部上午招标新发行的一年期固息国债 中标利率为2.10%，低于2.15%的预测均值；10年期新发国债中标利率为2.70%，市场预测均值为2.71%。
“资金如果能维持稳定，年底前市场(收益率)大概率还是要下，”上海一券商交易员表示， 因为央行的降杠杆政策思路应该不会发生太大的转变，至少明年两会前不会变，而且年底前机构配置需求肯定还会有，供给却会越来越少。
他并认为，年底前国内债市最大的风险就是来自资金面的变化，另外就是美联储加息等外围风险，不过相对国内而言影响会小很多。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1410%/3.1380%，上日尾盘为3.1400%/3.1300%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.7400%/2.7325%，上日尾盘在2.74%/2.72%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.745元人民币，较上日结算价持平；10年期国债主力合约T1612 收报101.320元，较上日结算价跌0.01%。(完) (发稿 吴芳；审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。