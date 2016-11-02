《中国企业债发行日程表》--11月2日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *四川简州城投 10 7 11/9簿记建档 -- AA 11/10-11/14 天风证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= *广东广晟 12 15 11/9簿记建档 -- AAA 11/10-11/14 广发证券 资产经营 (附第5/10年末投资者选择权) 平安证券 ========================================================================================= 恩施城市 5.9 7 10/31簿记建档 3.84% AA 11/1-11/3 天风证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广西金融 5 10 10/31簿记建档 *推迟发行 AA+ 11/1-11/3 银河证券 投资集团 15 7 4.80% (分别附第七年末/第五年末投资人选择权) ========================================================================================= 北京市基础设施 30 5 11/1簿记建档 *2.99% AAA 11/2-11/3 海通证券 投资公司 (每一个计息年度末附投资人选择权) ========================================================================================= 达州市投资公司 7 10 11/3簿记建档 *上限5.00% AA 11/4-11/8 国开证券 (第3-6年末分别偿还10%本金、7-10年末分别偿还15%本金/国有土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 淳安县新安江 6.9 7 11/3簿记建档 *上限4.50% AA 11/4-11/9 财通证券 开发总公司养老产业专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 河池市国资 4.4 7 11/3簿记建档 *上限5.00% AA 11/4-11/10 国信证券 投资经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 无锡锡东新城 20 7 11/8簿记建档 -- AA 11/9-11/11 东吴证券 建设发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 北京首都 15 可续期 11/8簿记建档 -- AAA 11/9-/11/11 海通证券 创业集团 (每5年重定价) 首创证券 ========================================================================================= 溧水经济技术 15 7 11/8簿记建档 -- AA 11/9-11/15 国信证券 开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 宁乡县国资 10 7 11/1簿记建档 *3.88% AA+ 11/2-11/4 天风证券 经营公司棚户区改造项目收益债券 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团和重庆进出口信用担保公司提供差额补偿) ========================================================================================= 昆明东旭骏城 15 5 11/1簿记建档 上限4.60% AA+ 11/2-11/4 国海证券 回迁安置房项目收益债券 (第2-5年末偿还25%本金/昆明基础设施投资建设公司和昆明交通投资公司提供差额补偿) ========================================================================================= 株洲汽车博览园 3 7 11/2簿记建档 上限4.50% AA+ 11/3-11/4 海通证券 汽贸板块项目收益债 (第4-7年末偿还25%本金/株洲高科集团为差额补偿人) ========================================================================================= 青岛国信发展 10 10 11/2簿记建档 上限4.00% AAA 11/3-11/4 海通证券 集团城市停车场建设项目收益债 (附第5年末投资者选择权/青岛国信发展集团为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 泉州市城建国资 7 3 11/2簿记建档 上限4.00% AA+ 11/3-11/7 华福证券 投资公司小微企业增信集合债券 国信证券 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次