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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 17:29 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月2日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*四川简州城投 10         7   11/9簿记建档      --        AA      11/10-11/14  天风证券   
                     (第3-7年末分别偿还20%本金)
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*广东广晟     12        15   11/9簿记建档      --        AAA     11/10-11/14  广发证券
资产经营             (附第5/10年末投资者选择权)                               平安证券
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恩施城市       5.9       7   10/31簿记建档    3.84%      AA      11/1-11/3    天风证券
建设投资             (第3-7年末分别偿还20%本金)
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广西金融       5        10   10/31簿记建档  *推迟发行    AA+     11/1-11/3    银河证券
投资集团      15         7                    4.80%  (分别附第七年末/第五年末投资人选择权)
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北京市基础设施  30       5   11/1簿记建档    *2.99%      AAA     11/2-11/3    海通证券
投资公司        (每一个计息年度末附投资人选择权)
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达州市投资公司 7        10   11/3簿记建档   *上限5.00%   AA      11/4-11/8    国开证券
        (第3-6年末分别偿还10%本金、7-10年末分别偿还15%本金/国有土地使用权提供抵押担保)
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淳安县新安江  6.9        7   11/3簿记建档   *上限4.50%   AA      11/4-11/9    财通证券
开发总公司养老产业专项债券    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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河池市国资    4.4        7   11/3簿记建档   *上限5.00%   AA      11/4-11/10   国信证券
投资经营公司     (第3-7年末分别偿还20%本金)
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无锡锡东新城  20         7   11/8簿记建档      --        AA      11/9-11/11   东吴证券
建设发展           (第3-7年末分别偿还20%本金)
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北京首都      15     可续期  11/8簿记建档      --        AAA     11/9-/11/11   海通证券
创业集团           (每5年重定价)                                               首创证券
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溧水经济技术  15         7   11/8簿记建档      --        AA      11/9-11/15   国信证券 
开发总公司         (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体    拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间     主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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宁乡县国资      10       7    11/1簿记建档    *3.88%      AA+    11/2-11/4     天风证券
经营公司棚户区改造项目收益债券 
            (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团和重庆进出口信用担保公司提供差额补偿)
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昆明东旭骏城    15       5    11/1簿记建档   上限4.60%    AA+    11/2-11/4     国海证券
回迁安置房项目收益债券
       (第2-5年末偿还25%本金/昆明基础设施投资建设公司和昆明交通投资公司提供差额补偿)
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株洲汽车博览园   3       7    11/2簿记建档   上限4.50%    AA+    11/3-11/4     海通证券
汽贸板块项目收益债   (第4-7年末偿还25%本金/株洲高科集团为差额补偿人)
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青岛国信发展    10      10    11/2簿记建档   上限4.00%    AAA    11/3-11/4     海通证券
集团城市停车场建设项目收益债  (附第5年末投资者选择权/青岛国信发展集团为差额补偿人)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日) 
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泉州市城建国资     7      3   11/2簿记建档   上限4.00%    AA+    11/3-11/7    华福证券
投资公司小微企业增信集合债券                                                  国信证券
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注: *表示新增。(完) 
        
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