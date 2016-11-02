路透基点：私募股权公司Asia-IO和Redview寻求1.8亿美元贷款用于收购

路透香港11月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，私募股权投资公司Asia-IO Advisors和Redview Capital正寻求1.8亿美元贷款，以支持其收购美国光通信产品制造商Source Photonics。

中信银行(国际)、中国民生银行、冰源资本(Dignari Capital Partners)、华泰金融控股(香港)、及台新国际商业银行是此次融资的牵头行兼簿记行和承销行。

该笔贷款包括1.5亿美元的定期贷款和3,000万美元的循环信贷，期限为三年期，并可选择展期两年。

该笔贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点，包括展期的平均期限为3.82年。

银行可以按三种层级参贷：承贷2,000万美元或以上，可获主办行头衔，464个基点的综合收益，及150个基点承诺费；承贷1,500-1,900万美元可获联合安排行头衔，458个基点的综合收益与125个基点费用；承贷1,000-1,400万美元可获一般安排行头衔，451个基点的综合收益与100个基点费用。

消息人士称，这两家私募基金正在以3.8亿美元左右的价格从Francisco Partners手中收购Source Photonics。据消息人士，Source Photonics 2015年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为2,000万美元，2016年EBITDA料为5,300万美元。

Source Photonics总部在美国加州，为移动和固网接入网络、都会网络和数据中心提供通信和数据连接技术。其产品包括宽带连接、数据中心、移动宽带和传输。在中国大陆和台湾也有业务。(完)