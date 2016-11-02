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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 14:35 BJT

更正(公司方)-韩国个股：大宇造船拟将“2018年”营收预估砍至2016年的一半左右--CEO

(更正：因公司方发出更正，标题和第一段应为将“2018年”营收预估砍半，而非“2019年”)

路透首尔11月2日 - 韩国大宇造船 执行长(CEO)周三表示，该公司计划将2018年营收预估调降至2016年水准的一半左右，约7万亿(兆)韩元(60.9亿美元)。

截至6月底，大宇造船总负债18.1万亿韩元，超过17.3万亿韩元的资产。该公司2015年亏损创纪录。

根据Clarksons Research截至9月的资料，以订单数计，大宇造船是全球最大的造船厂。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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