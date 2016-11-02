台湾债市：105/11R券殖利率连三跌至逾一周低位，美国选举变数致避险升温

* 105/11增额券发行前交易殖利率连三日大跌 * 美国选举变数仍在，空单频回补 * 明日105/11增额券殖利率区间暂看在0.88-0.92% 路透台北11月2日 - 台湾10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周三连 续第三个交易日下跌，并收创逾一周新低。交易员指因对美国选举变数的担忧，带动避险需 求升温，空单回补。 105/11R殖利率收盘报0.9123%，创逾一周新低，前低是10月24日的0.8900%。交易员表 示，10年券自高点向下至0.90%附近，可能会在此附近稍事休息。目前盘势仍对多头有利， 因银行已有进场，此外美国选举的变数仍大，避险需求也逐渐升高。 〞这个价位，银行买的还算舒服，〞一位票券商交易员说。 他们表示，美国希拉里选情告急，股市吓得重挫，台股今日跌逾1%以上，尾盘台债也跌 幅扩大；不过也有交易员认为，今日尾盘五年公债殖利率是往上的，与10年公债走势相反， 明日走势值得留意。 一位银行交易员指出，从银行的角度来看，殖利率靠近1%都是很好的买点，越高买越多 ，近期殖利率的下跌多是交易商上冲下洗的结果，银行手中有货倒也不太惊慌。 〞殖利率上来是一个机会，有上来比不上来好，至少资金有配置机会，〞该交易员表示 。 美联储将在周三1800GMT为期两天的会议结束时公布利率决定。美国则将于11月8日举办 总统大选。 台湾股市周三大幅收跌，创逾一个半月低位。分析师指出，因投资人担忧美国总统大选 变数，在美国股市带头下跌下，令台股随亚洲股市回落，指数连三黑跌破月线与季线支撑。 交易员预估，明天105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.88-0.92%，五年公债105/13 期殖利率则估在0.65-0.68%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 -1.57 0.6695 0.6620-0.6695 6.5 10 105/11R -4.77 0.9123 0.9100-0.9385 174.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.9100% 5 105/13 0.6695% 3 105/1 0.4900% 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)