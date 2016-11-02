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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 14:52 BJT

台湾债市：105/11R券殖利率连三跌至逾一周低位，美国选举变数致避险升温

* 105/11增额券发行前交易殖利率连三日大跌
    * 美国选举变数仍在，空单频回补
    * 明日105/11增额券殖利率区间暂看在0.88-0.92%

    路透台北11月2日 - 台湾10年105/11期增额券 发行前交易殖利率周三连
续第三个交易日下跌，并收创逾一周新低。交易员指因对美国选举变数的担忧，带动避险需
求升温，空单回补。
    
    105/11R殖利率收盘报0.9123%，创逾一周新低，前低是10月24日的0.8900%。交易员表
示，10年券自高点向下至0.90%附近，可能会在此附近稍事休息。目前盘势仍对多头有利，
因银行已有进场，此外美国选举的变数仍大，避险需求也逐渐升高。
    
    〞这个价位，银行买的还算舒服，〞一位票券商交易员说。
    
    他们表示，美国希拉里选情告急，股市吓得重挫，台股今日跌逾1%以上，尾盘台债也跌
幅扩大；不过也有交易员认为，今日尾盘五年公债殖利率是往上的，与10年公债走势相反，
明日走势值得留意。
    
    一位银行交易员指出，从银行的角度来看，殖利率靠近1%都是很好的买点，越高买越多
，近期殖利率的下跌多是交易商上冲下洗的结果，银行手中有货倒也不太惊慌。
    
    〞殖利率上来是一个机会，有上来比不上来好，至少资金有配置机会，〞该交易员表示
。
   
    美联储将在周三1800GMT为期两天的会议结束时公布利率决定。美国则将于11月8日举办
总统大选。
     
    台湾股市周三大幅收跌，创逾一个半月低位。分析师指出，因投资人担忧美国总统大选
变数，在美国股市带头下跌下，令台股随亚洲股市回落，指数连三黑跌破月线与季线支撑。
 
 
             
    交易员预估，明天105/11增额券发行前交易殖利率区间在0.88-0.92%，五年公债105/13
期殖利率则估在0.65-0.68%。
         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                 (基点)                                (亿台币)
     5   105/13                  -1.57    0.6695     0.6620-0.6695         6.5
    10  105/11R                  -4.77    0.9123     0.9100-0.9385       174.5
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          0.9100%
   5    105/13                          0.6695%
   3     105/1                          0.4900%
   2    105/12                         没有成交
 (完)       

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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