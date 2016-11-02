全球金市：金价触及一个月高位，投资者担心美国选情

美国期金 上涨0.4%，报每盎司1,293.10美元，稍早触及1,294.10美元的一个月高位。

市场亦正等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚结束两日政策会议，以厘清美国升息趋势。

“美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周不是首要。本周市场焦点是在电邮门事件最新发展后，(美国共和党总统候选人)特朗普在民调中快速拉近与希拉里的距离。”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。“未来两周，市场都将围绕美国大选打转，主要受惠者将是黄金，”他说。

其他贵金属方面，现货银 上涨约0.5%至18.41美元。现货铂金 跌0.4%至986.49美元。现货钯金 跌约0.1%至631.10美元。(完)

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