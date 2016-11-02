全球金市：金价触及一个月高位，投资者担心美国选情

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国期金 上涨0.4%，报每盎司1,293.10美元，稍早触及1,294.10美元的一个月高位。
市场亦正等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚结束两日政策会议，以厘清美国升息趋势。
“美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周不是首要。本周市场焦点是在电邮门事件最新发展后，(美国共和党总统候选人)特朗普在民调中快速拉近与希拉里的距离。”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。“未来两周，市场都将围绕美国大选打转，主要受惠者将是黄金，”他说。
其他贵金属方面，现货银 上涨约0.5%至18.41美元。现货铂金 跌0.4%至986.49美元。现货钯金 跌约0.1%至631.10美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。