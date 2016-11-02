台湾股市：收跌创逾一个半月低位，因担忧美国总统选举变数

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月2日 - 台湾股市周三大幅收跌，创逾一个半月低位。分析师指出，因投资人担忧美国总统大选变数，在美国股市带头下跌下，令台股随亚洲股市回落，指数连三黑跌破月线与季线支撑。
台湾加权股价指数 收跌1.44%至9,139.04点，此前低位为9月14日的8,902.30点；今日大盘成交初值 为636.36亿台币，上交易日修正后为493.84亿。
元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，昨天美股下杀导致亚股都受到影响，台股跌幅与亚股相去不远，不过本地投资人主要参与的上柜市场指数 跌幅更大，达2.39%。这显示出在成交量偏低的结构下，一旦出现下跌就会因缺乏承接买盘，导致指数出现大幅动荡。
〞市场气氛出现恐慌，要提防台股出现补跌。〞他说。
薛舜日指出，台股先前在全球股市表现相对抗跌，但也不可能独强，且因近期进入季报公布期，不少上市公司可能因汇损导致获利不如预期，这或许会成为股价进一步下跌的题材。
他认为，由于今日指数掼破月线与季线，下一道支撑关卡先看10月17日的低位9,074点。
本地时间14:03，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌1.3%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。