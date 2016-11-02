台湾股市：收跌创逾一个半月低位，因担忧美国总统选举变数

路透台北11月2日 - 台湾股市周三大幅收跌，创逾一个半月低位。分析师指出，因投资人担忧美国总统大选变数，在美国股市带头下跌下，令台股随亚洲股市回落，指数连三黑跌破月线与季线支撑。

台湾加权股价指数 收跌1.44%至9,139.04点，此前低位为9月14日的8,902.30点；今日大盘成交初值 为636.36亿台币，上交易日修正后为493.84亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，昨天美股下杀导致亚股都受到影响，台股跌幅与亚股相去不远，不过本地投资人主要参与的上柜市场指数 跌幅更大，达2.39%。这显示出在成交量偏低的结构下，一旦出现下跌就会因缺乏承接买盘，导致指数出现大幅动荡。

〞市场气氛出现恐慌，要提防台股出现补跌。〞他说。

薛舜日指出，台股先前在全球股市表现相对抗跌，但也不可能独强，且因近期进入季报公布期，不少上市公司可能因汇损导致获利不如预期，这或许会成为股价进一步下跌的题材。

他认为，由于今日指数掼破月线与季线，下一道支撑关卡先看10月17日的低位9,074点。