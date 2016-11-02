版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 14:12 BJT

澳洲股市：“四大”银行股的卖压拖累大盘收低，风险厌恶情绪升温

美国总统大选选情过去一周趋于紧绷，升高了不确定性，部分民调显示共和党候选人特朗普微幅领先民主党候选人希拉里。

美联储周三料将维持利率不变，但若11月8日美国选举结果引发市场强烈负面反应，可能影响对美联储12月将升息的押注。

金融股指数 为六个交易日内第五度下跌，期间共跌约4.2%。

四大银行跌幅在1.4-0.8%，麦格理集团 触及一个月低点，下跌1.9%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐