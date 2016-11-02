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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 14:21 BJT

日本股市：日经指数跌1.8%至两周低点，美国大选不确定性令市场不安

路透东京11月2日 - 日本股市日经指数周三跌至两周低点，围绕美国总统大选的忧虑令全球市场畏缩不前，与此同时日圆走强则加剧了谨慎人气。

日经指数 下跌1.8%至17,134.68点，为10月19日以来最低收位，并创下8月初以来最大单日跌幅。

东证股价指数 跌1.8%至1,368.44点。JPX-日经400指数 跌1.8%至12,259.70点。（完）

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