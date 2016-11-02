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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 14:54 BJT

企业并购：新加坡GLP吸引了中投等公司所组成财团的收购兴趣--彭博

路透11月2日 - 彭博报导称，新加坡Global Logistic Properties 吸引了包括主权财富基金中投公司 在内的一个投资人团体的收购兴趣。

彭博援引知情人士报导称，中投公司、厚朴投资管理公司(Hopu Investment Management)及高瓴资本(Hillhouse Capital)已就向GLP发起联合要约举行了磋商。GLP市值约为62亿美元。(bloom.bg/2fczpNK)

GLP在声明中称，“目前没有与上述投资人团体”进行磋商，“公司仍致力于提高股东价值，并继续检讨和评估潜在的机会”。

中投公司的一位代表称不知道相关报导，并拒绝进一步置评。

报导称，不确定该财团会推进此事，是否能达成交易将取决于GLP最大股东--新加坡主权财富基金GIC Pte 的意愿。

GLP股价最新涨11.45%。 (完) (编译 侯雪苹；审校 王颖)

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