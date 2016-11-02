企业并购：新加坡GLP吸引了中投等公司所组成财团的收购兴趣--彭博

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月2日 - 彭博报导称，新加坡Global Logistic Properties 吸引了包括主权财富基金中投公司 在内的一个投资人团体的收购兴趣。
彭博援引知情人士报导称，中投公司、厚朴投资管理公司(Hopu Investment Management)及高瓴资本(Hillhouse Capital)已就向GLP发起联合要约举行了磋商。GLP市值约为62亿美元。(bloom.bg/2fczpNK)
GLP在声明中称，“目前没有与上述投资人团体”进行磋商，“公司仍致力于提高股东价值，并继续检讨和评估潜在的机会”。
中投公司的一位代表称不知道相关报导，并拒绝进一步置评。
报导称，不确定该财团会推进此事，是否能达成交易将取决于GLP最大股东--新加坡主权财富基金GIC Pte 的意愿。
GLP股价最新涨11.45%。 (完) (编译 侯雪苹；审校 王颖)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。