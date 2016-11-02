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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 14:45 BJT

标题新闻：印尼第三季GDP年增速料放缓至5.04%，受民间投资缓慢和政府支出减少拖累--路透调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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