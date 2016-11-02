日股业绩：马自达调降全年获利预测，受累于强势日圆

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透东京11月2日 - 日本马自达 周三调降全年获利预测，预期强势日圆的打击将大于先前估计。马自达为日本销量第五大车厂。
马自达预计本财年营业利润将达1,500亿日圆，低于先前预测的1,700亿日圆。马自达目前预计全年净利1,000亿日圆，较上年度下滑25.5%。
马自达调整日圆汇率预估，日圆兑美元及欧元汇率分别预估为104及116，原先分别预估110及125。
马自达预计日圆持坚将打压公司业绩，尽管马自达维持预测今年将在全球卖出155万辆汽车。
由于4-9月日圆升幅大于预期，马自达上半财年营业利润下滑29.8%，降至883亿日圆。
7-9月营业利润为359亿日圆，高于汤森路透I/B/E/S/访问10位分析师所平均预估的336.2亿日圆。
马自达较易受到日圆兑美元及欧元汇率变动冲击，因北美市场占其全球销售约三分之一，而在第二大市场欧洲销售的汽车，全属出口。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。