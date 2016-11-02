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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 15:13 BJT

日股业绩：马自达调降全年获利预测，受累于强势日圆

路透东京11月2日 - 日本马自达 周三调降全年获利预测，预期强势日圆的打击将大于先前估计。马自达为日本销量第五大车厂。

马自达预计本财年营业利润将达1,500亿日圆，低于先前预测的1,700亿日圆。马自达目前预计全年净利1,000亿日圆，较上年度下滑25.5%。

马自达调整日圆汇率预估，日圆兑美元及欧元汇率分别预估为104及116，原先分别预估110及125。

马自达预计日圆持坚将打压公司业绩，尽管马自达维持预测今年将在全球卖出155万辆汽车。

由于4-9月日圆升幅大于预期，马自达上半财年营业利润下滑29.8%，降至883亿日圆。

7-9月营业利润为359亿日圆，高于汤森路透I/B/E/S/访问10位分析师所平均预估的336.2亿日圆。

马自达较易受到日圆兑美元及欧元汇率变动冲击，因北美市场占其全球销售约三分之一，而在第二大市场欧洲销售的汽车，全属出口。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)

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