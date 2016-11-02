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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 15:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美国大选风险打压股市和日圆外亚洲货币

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    *  美元/日圆跌0.29%，欧元/美元涨0.11%，澳元/美元跌0.22%，新
西兰元/美元涨0.54%
    *  澳元/日圆跌0.51%，美元/墨西哥披索涨0.7%，美元/马币涨0.45%
，美元/韩元涨0.87%
    *  日股日经指数跌1.76%，标普股指期货跌0.36%，韩国股市跌1.42%
，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1.34%  
    *  美国原油期货下跌0.77%，现货金涨0.35%，伦铜跌0.96%，美国10
年期公债收益率报1.8132%
    *  交易商开始进行对冲操作，因美国选情惊扰股市
    (完)
    
  
 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)

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