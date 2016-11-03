《中国数据观测》10月投资企稳实体经济向好，CPI或重回“2时代”

* 公布内容：中国10月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：11月9日公布CPI和PPI，14日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reut ers://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://real time/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/ver b=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.1 1.9 1.9~2.6 1.3 34 工业生产者出厂价格指数(PPI) 0.8 0.1 0.2~1.2 -5.9 33 工业增加值 6.2 6.1 6.0~6.5 5.6 34 固定资产投资(不含农户)(1-10 8.2 8.2 8.0~8.6 10.2 30 月) 社会消费品零售总额 10.7 10.7 10.2~11.0 11.0 32 注：固定资产投资前值为1-9月 数据。 路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国10月实体经济将延续温和回稳趋势，工业平稳增长，投资低 位企稳；PPI涨幅扩大，CPI或重回“2时代”，消费维持稳健增势。 华泰证券发布预测报告称，9月PPI同比已经回正，南华工业指数同比连续四个月增速上扬，均显示工业企 业经营环境相比去年同期有较大改善，预计10月工业增加值同比增速提升至6.2%。 “量缩价涨的经营环境，使得采矿业增加值同比延续上涨，其9月份当月同比增速已经转正；虽然发改委 已启动抑制煤炭价格过快上涨的预案，但能够释放的产能比较有限，上游工业品价格同比增速仍然会维持较高 。”华泰称。 而投资方面，瑞银集团发布报告预计，整体固定资产投资同比增速可能小幅放缓至8-9%，1-10月同比增速 企稳于8.2%。 瑞银报告称，受PPP项目落地提速等因素影响，10月基建投资有望有所好转；而房地产市场的狂热情绪已 有所降温，房地产投资同比增速小幅回落至6%。 本月稍早公布的中国10月官方和财新制造业PMI双双创下逾两年高位，官方非制造业PMI亦触及10个月高点 。经济回温迹象愈发明显，预计年内中国经济增速不会再现下降，完成全年经济增长目标已无悬念。 通胀方面，机构普遍预计10月CPI同比涨幅继续上行，PPI同比涨幅进一步扩大。交通银行金融研究中心预 计，食品价格环比回落但同比涨幅扩大，非食品价格延续微升态势，CPI同比涨幅上升至2.1%，当前通胀压力 不大。 瑞银方面则预计，高频数据显示10月国内原材料平均价格继续环比回升、且涨幅扩大，特别是煤炭价格环 比上涨4%左右，而统计局和财新PMI中购进价格指数也继续反弹，预示着10月PPI同比涨幅可能进一步上扬。 对决策层未来政策取向，瑞银认为，最近一次政治局会议的基调较前一次会议平和，这表明鉴于前三季度 增长平稳，决策层在四季度可能无需再大幅加码财政支持力度即可顺利实现今年全年的主要经济发展目标。 最近召开的中央政治局会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有 效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。 （完） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 (发稿 李子木；审校 曾祥进)