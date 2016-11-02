欧元债市：德债收益率下跌，美国大选不确定性促使投资者寻求避险

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透伦敦11月2日 - 德国公债收益率周三下跌，因围绕下周美国总统大选的不确定性让投资者感到不安，纷纷买进公债寻求避险。
德债走势追随美国公债，投资者之前一直是押注民主党总统候选人希拉里克林顿胜选，但目前随着共和党总统候选人特朗普缩小差距，他们开始重新考虑仓位布局。
德国10年期公债收益率 下滑3个基点至0.15%。与此同时，较低评级的西班牙10年期公债收益率 和意大利10年期公债收益率 都上涨。欧洲股市下跌。（完）
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦 审校 于春红)
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